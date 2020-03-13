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13 марта • обновлено в 10:55
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Нефть подскочила в цене после рекордного обвала

1.9т
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Цены на нефть эталонных марок в пятницу, 13 марта, выросли в ходе азиатских торгов после рекордного обвала с начала этой недели.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 33,62 доллара за баррель, что на 1,2% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Котировки Brent

Котировки Brent

ICE Futures

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 0,9% – до 31,80 доллара за баррель.

Котировки WTI

Котировки WTI

ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals выросла на 4,2% – до 32,17 доллара за баррель.

Котировки Urals

Котировки Urals

Maanimo

Цены на нефть коррекционно растут после запрета на въезд в США для европейцев. В частности, американский президент Дональд Трамп закрыл на 30 дней въезд для граждан, входящих в Шенгенскую зону стран, из-за распространения коронавируса.

Цены на нефть эталонных марок в пятницу, 13 марта, выросли в ходе азиатских торгов после рекордного обвала с начала этой недели

Цены на нефть эталонных марок в пятницу, 13 марта, выросли в ходе азиатских торгов после рекордного обвала с начала этой недели

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе.

  • 6 марта переговоры по сделке между странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти завершились полным провалом из-за позиции России.

  • Биржи в Европе упали на фоне обвала нефтяных котировок, которые произошли после распада сделки Организации стран – экспортеров нефти. Наибольшее падение продемонстрировал индекс Лондонской биржи FTSE 100 – 8,54%.

  • Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Мировые цены на нефть
Место
Украина
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