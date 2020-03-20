Главная Новости
20 марта • обновлено в 10:39
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Нефть подскочила в цене и подобралась к психологической отметке

6.5т
Читать материал на украинском

Майские фьючерсы на Brent по состоянию на пятницу, 20 марта, подскочили, и сейчас нефть торгуется у психологической отметки в $30 за баррель.

Соответствующие данные предоставил портал Investing.com.

Нефть подскочила в цене и подобралась к психологической отметке

Так, согласно приведенной информации, в данный момент средняя цена нефти Brent выросла на 3,79% до уровня $29,55 за баррель.

Нефть подскочила в цене и подобралась к психологической отметке

В это же время WTI подорожала тоже. Цены на нефть этой марки поднялись до $27,39 – на 5,71%.

Дополнительную поддержку ценам оказала информация The Wall Street Journal о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность вмешательства в российско-саудовскую нефтяную ценовую войну, стремясь стабилизировать нефтяной рынок. Вашингтон хотел бы дипломатическим путем добиться от Саудовской Аравии снижения производства нефти и, кроме того, изучает возможность введения новых санкций в отношении России, сообщили источники газеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Минэнерго Саудовской Аравии предписало госкомпании Saudi Aramco держать поставки нефти на уровне 12,3 млн баррелей в сутки, который должен быть достигнут в апреле после развала сделки ОПЕК+, в течение нескольких месяцев.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Мировые цены на нефть" на OBOZREVATEL.

Тема
Мировые цены на нефть
Теги
Brent нефть
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
27
10
Смешно
10
Интересно
8
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Хохол, но не дебил
Хохол, но не дебил
Сколько сегодня будет инфарктов и суицидов на Oкраине?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Хохол, но не дебил
Хохол, но не дебил
Ой! То шо же, рашка не фсё?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
не де.бил, раш.ка таки фсё.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
Это же просто зрада.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Экономика

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги