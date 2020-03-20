Нефть подскочила в цене и подобралась к психологической отметке

Майские фьючерсы на Brent по состоянию на пятницу, 20 марта, подскочили, и сейчас нефть торгуется у психологической отметки в $30 за баррель.

Соответствующие данные предоставил портал Investing.com.

Так, согласно приведенной информации, в данный момент средняя цена нефти Brent выросла на 3,79% до уровня $29,55 за баррель.

В это же время WTI подорожала тоже. Цены на нефть этой марки поднялись до $27,39 – на 5,71%.

Дополнительную поддержку ценам оказала информация The Wall Street Journal о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность вмешательства в российско-саудовскую нефтяную ценовую войну, стремясь стабилизировать нефтяной рынок. Вашингтон хотел бы дипломатическим путем добиться от Саудовской Аравии снижения производства нефти и, кроме того, изучает возможность введения новых санкций в отношении России, сообщили источники газеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Минэнерго Саудовской Аравии предписало госкомпании Saudi Aramco держать поставки нефти на уровне 12,3 млн баррелей в сутки, который должен быть достигнут в апреле после развала сделки ОПЕК+, в течение нескольких месяцев.

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