Нефть подорожала из-за торговой войны Трампа

Цены на нефть эталонных марок во вторник, 27 августа, выросли в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 58,89 доллара за баррель, что на 0,3% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 0,4% – до 53,82 доллара за баррель.

Котировки Brent выросли ICE Futures

Котировки WTI выросли ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals выросла на 0,2% до 56,72 доллара за баррель

Котировки Urals выросли Maanimo

Сырье дорожает на заявлении американского президента Дональда Трампа о том, что власти Соединенных Штатов получили телефонные звонки от представителей правительства Китая, заинтересованного в возобновлении переговоров о торговом соглашении.

В частности, по итогам саммита G7 Трамп заявил, что Пекин "отчаянно" хочет заключения сделки с Вашингтоном, сообщает "Интерфакс".

"Неопределенность в торговой сфере является главной причиной волатильности рынка", – резюмировал аналитик IHS Markit Маршалл Стивс.

Цены на нефть выросли​​​​​

Как сообщал OBOZREVATEL:

В августе 2018 года США ввели новые ввозные пошлины в размере 25% на товары из Китая. В список попал ряд наименований китайской продукции общей стоимостью 16 млрд долларов. Эти пошлины являются второй частью сборов на импортируемые из КНР товары на общую сумму 50 млрд долларов. Первая часть была введена 6 июля и касалась товаров на 34 млрд долларов.

Трамп предупредил Китай, что в случае зеркальных мер со стороны Пекина пошлины могут быть дополнительно распространены на товары на сумму в 267 млрд долларов. Таким образом, с учетом уже действующих мер пошлинами будет обложен практически весь объем китайского импорта в США, который превышает 500 млрд долларов в год.

20 февраля 2019 года Трамп потребовал от Китая сохранять стабильную стоимость юаня в рамках торговых переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира. В частности, Вашингтон рассчитывал, что Пекин откажется от искусственной девальвации своей валюты в ответ на введение американских тарифов.

11 мая Трамп распорядился ввести пошлины на ввоз в Соединенные Штаты китайских товаров еще примерно на 300 млрд долларов. Таким образом, тарифы покроют весь оставшийся импорт в США из Китая.

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