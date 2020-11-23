Нефть подорожала из-за новостей об успехе вакцины от COVID-19

В понедельник, 23 ноября, цены на нефть выросли более чем на 1%, продолжая тенденцию прошлой недели. Трейдеры ожидают восстановления спроса в связи с успешными испытаниями вакцины против коронавируса.

Как сообщает Reuters, настроения были также поддержаны ожиданиями, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), Россия и другие производители могут продлить сделку по ограничению добычи.

Нефть марки Brent подорожала на 94 цента до $45,90 за баррель. В то время как WTI подорожала на 76 центов до $43,18 за баррель. На прошлой неделе оба показателя подскочили на 5%.

"Прогноз спроса улучшился благодаря новостям о прогрессе в разработке вакцин против COVID-19. Официальный представитель США сказал, что первые прививки в Соединенных Штатах могут начаться через день или два после получения разрешения регулирующих органов", – отмечает агентство.

Британский производитель лекарств AstraZeneca заявил, что его вакцина, разработанная совместно с Оксфордским университетом, может иметь около 90% эффективности.

Аналитик PVM Стивен Бреннок сказал, что эта новость оторвала настроения от "мрачных фундаментальных показателей".

"Инвесторы игнорируют краткосрочные препятствия, главными из которых является рост числа зараженных COVID, и вместо этого с нетерпением ждут следующего лета", – сказал он.

Что касается предложения, то ОПЕК +, которая встречается 30 ноября и 1 декабря, рассмотрит варианты продления сделки по сокращению добычи как минимум на три месяца с января.

Более мелкие российские нефтяные компании по-прежнему планируют перекачивать больше нефти в этом году, сообщила группа, представляющая производителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Объединенные Арабские Эмираты пригрозили выйти из нефтяной сделки ОПЕК+ из-за роста напряженности в отношениях с Саудовской Аравией и Россией.