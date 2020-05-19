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19 мая • обновлено в 10:08
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Нефть Brent подорожала до максимальных уровней и пробила новую отметку

  • Brent пробила отметку в 35 долларов за баррель

  • Спрос на нефть в Китае начал расти, что привело к росту цен

  • Историческое соглашение ОПЕК о сокращении добычи поспособствовало росту цен

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Во вторник, 19 мая, эталонные марки нефти Brent и WTI подорожали до максимальных уровней с 11 марта 2020 года.

Как сообщает "Интерфакс", барель нефти Brent с поставкой в июле подорожал на лондонской бирже ICE Futures на $0,26 (0,75%) – до $35,07 за баррель.

Барель нефти WTI с поставкой в июне на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос на $0,73 (2,29%) – до $32,55 за баррель.

Срок действия июньских контрактов истечет с завершением торгов во вторник. Более активно торгуемые июльские фьючерсы на WTI подорожали 19 мая на $0,31 (0,98%) – до $31,96 за баррель.

Нефть Brent подорожала до максимальных уровней и пробила новую отметку

"Отложенный спрос, введенные стимулы, а также историческое сокращение добычи способствуют росту оптимизма на рынке наряду с реальным повышением спроса на нефть", - отметил главный аналитик The Price Futures Group Фил Флинн.

Источники Bloomberg утверждают, что спрос на нефть в Китае практически вернулся к уровням, отмечавшимся до того, как власти страны ввели общенациональный "локдаун" для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Китай является вторым по величине в мире потребителем нефти, уступая только США, и быстрое восстановление спроса в этой стране находит отражение в ценах на нефть.

Рост оптимизма в отношении спроса на нефть, возможно, обоснован, учитывая, что производственная активность в Китае восстанавливается и виден отложенный спрос на бензин, поскольку жители КНР начали вновь пользоваться автомобилями, отмечают эксперты AxiCorp.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 мая стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в июле впервые с начала нефтяной войны преодолела отметку в $34.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Мировые цены на нефть
Теги
нефть Brent WTI
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