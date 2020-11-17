Как украинцам сэкономить на топливе 3-5 грн на литре: простой совет

В Украине наступил низкий сезон потребления топлива. На АЗС с целью повысить продажи делают большие скидки для владельцев дисконтных карт.

Так считают опрошенные "Сегодня" аналитики. Отмечается, что для "своих" цены на бензин и особенно на летнее дизтопливо, могут быть ниже на 3-5 грн/л, чем для тех, кто не имеет скидочной карты.

Аналитики уверены, что на этой неделе цены на бензин не будут меняться в рознице, а вот летнее дизтопливо подешевеет.

"Сейчас летний дизель все распродают, чтобы освободить емкости для зимнего топлива. Поэтому можно ждать не только скидок для лояльных клиентов, но и удешевления летнего ДТ для всех в отдельных сетях", – говорит аналитик А-95 Сергей Куюн.

По мнению замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадия Рябцева, зимний дизель, наоборот, будет дорожать, особенно пока им не везде можно заправиться.

Отмечается, что рост цен зависит от температуры, и, если вдруг ударят морозы – подорожание может стать и спекулятивным на фоне внезапно возникшего увеличения спроса на зимнее ДТ и его возможного дефицита.

"Нефть дорожает на фоне восстановления экономики Японии и Китая, но нельзя говорить о том, что это в ближайшее время может повлиять на стоимость нефтепродуктов", – уверен Куюн.

По его словам, на наступившей неделе цены на газ останутся стабильными.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в начале октября скакнула цена на горючее для автомобилей. В течение недели бензин, дизель и автогаз могут подорожать еще на гривну.