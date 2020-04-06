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6 апреля • обновлено в 09:55
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Нефть подешевела после срыва договоренностей между РФ и Саудовской Аравией

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Цены на нефть начали понедельник, 6 марта, со снижения, после того как на выходных инвесторы растеряли оптимизм в отношении возможности заключения Россией, Саудовской Аравией и США сделки по снижению мировой добычи примерно на 10%.

Фьючерсы на Brent, отыграв большую часть потерь, упали на 0,12% к уровню закрытия и торгуются у $34,07 за баррель. Фьючерсы на WTI снизились к этому времени на 0,6% - до $28,17 за баррель.

Нефть подешевела после срыва договоренностей между РФ и Саудовской Аравией
Нефть подешевела после срыва договоренностей между РФ и Саудовской Аравией

Отметим, что ОПЕК и другие нефтедобывающие страны отложили телеконференцию, на которой хотели обсудить шаги по стабилизации рынка нефти, что рынок воспринял как плохой знак.

Россия и Саудовская Аравия дают понять, что не готовы идти на сокращения, если к ним не присоединятся США. Однако по итогам пятничной встречи президента Дональда Трампа с главами американских нефтяных компаний никаких обнадеживающих сигналов по этому поводу не последовало. "У нас свободный рынок. В итоге рынок решит проблему", - сказал Трамп.

Более того, Вашингтон намекает на возможность введения пошлин на импорт нефти, если Саудовская Аравия и Россия не прекратят ценовую войну. Эксперты Clearview Energy Partners считают, что на встрече ОПЕК+ в четверг США скорее выступят с угрозами, нежели с предложениями по поводу снижения добычи американскими производителями.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия проиграла нефтяную войну еще до того, как Саудовская Аравия начала в полную силу давить на "сверхдержаву". Более того – теперь РФ будет вынуждена выплачивать контрибуцию как проигравшая сторона.

Из-за обвала цен на нефть бюджет России, рассчитанный исходя из высокой стоимости сырья, за март и апрель недополучит более $1 млрд.

Президент РФ Владимир Путин признал, что бюджет страны провалится, если цена на нефть не поднимется выше 42 долларов за баррель.

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Читайте все новости по теме "Мировые цены на нефть" на OBOZREVATEL.

Тема
Мировые цены на нефть
Персона
Дональд Трамп
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Да уберите уже из статейки бред про "теперь РФ будет вынуждена выплачивать контрибуцию как проигравшая сторона." Вы совсем, что-ли, больные?
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