Нефть подешевела после головокружительного роста накануне

Цена нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель впервые с 15 апреля, однако в среду, 6 апреля, стоимость сырья этой марки подешевела. Похожая ситуация происходит и с нефтью WTI.

Как сообщает Investing.com, по состоянию на утро, стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $30,78 за баррель, что на $0,19 (0,61%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник июльские фьючерсы подорожали на $3,77 (13,86%), до $30,97 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени упал в цене на $0,33 (1,34%) – до $24,230 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $24,56 за баррель, поднявшись на $4,17 (20,45%).

"По мере того, как все больше стран возобновляют экономическую деятельность, ситуация на рынке нефти меняется на противоположную, поскольку силы, которые привели к обвалу цен, – снижение спроса и неспособность сократить добычу – начинают менять направление в сторону возможного восстановления спроса и снижения добычи", – прокомментировал ситуацию на рынке главный аналитик SIA Wealth Management Колин Цешински.

Ситуация на рынке нефти изменилась maanimo.com

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть в ближайшей перспективе могут взлететь с $27 до $35-50 за баррель (марка Brent), стоимость барреля WTI может вырасти от $19,9 до $20-25. Такой прогноз озвучил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

В ОПЕК считают, что стоимость нефти во второй половине 2020 года будет колебаться вокруг $40 за баррель.