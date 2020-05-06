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6 мая • обновлено в 22:51
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Нефть подешевела после головокружительного роста накануне

3.6т
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Цена нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель впервые с 15 апреля, однако в среду, 6 апреля, стоимость сырья этой марки подешевела. Похожая ситуация происходит и с нефтью WTI.

Как сообщает Investing.com, по состоянию на утро, стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $30,78 за баррель, что на $0,19 (0,61%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник июльские фьючерсы подорожали на $3,77 (13,86%), до $30,97 за баррель.

Нефть подешевела после головокружительного роста накануне

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени упал в цене на $0,33 (1,34%) – до $24,230 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $24,56 за баррель, поднявшись на $4,17 (20,45%).

Нефть подешевела после головокружительного роста накануне

"По мере того, как все больше стран возобновляют экономическую деятельность, ситуация на рынке нефти меняется на противоположную, поскольку силы, которые привели к обвалу цен, – снижение спроса и неспособность сократить добычу – начинают менять направление в сторону возможного восстановления спроса и снижения добычи", – прокомментировал ситуацию на рынке главный аналитик SIA Wealth Management Колин Цешински.

Ситуация на рынке нефти изменилась

Ситуация на рынке нефти изменилась

maanimo.com

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть в ближайшей перспективе могут взлететь с $27 до $35-50 за баррель (марка Brent), стоимость барреля WTI может вырасти от $19,9 до $20-25. Такой прогноз озвучил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

В ОПЕК считают, что стоимость нефти во второй половине 2020 года будет колебаться вокруг $40 за баррель.

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Тема
Мировые цены на нефть
Теги
WTI Brent нефть
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