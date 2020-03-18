Нефть по $20, доллар по 100 рублей: в РФ представили масштабы кризиса

Российский государственный Сбербанк смоделировал сценарий развития экономического кризиса в России: падение нефти до $20 за баррель, курс доллара — около 100 рублей, разрывы производственных цепочек и остановку части предприятий.

Об этом рассказал глава финучреждения Герман Греф, пишут "Ведомости".

По его мнению, для клиентов Сбербанка даже при таком развитии событий "каких-то драматических последствий" не будет. Сбербанк смоделировал всего три сценария. С нефтью по $20 за баррель и падением курса рубля до отметки 100 руб./$ — "экстремальный".

"Более худшего сценария мы пока не придумали, пока обстановка не дает нам задачки еще совсем уж критический вариант рассматривать", – подчеркнул глава Сбербанка.

Греф оценил последствия кризиса для РФ tass.ru

Кризис оказался значительно более глубоким, чем казался сначала, но правительство предпринимает все усилия, чтобы с ним справиться, сказал Греф. В этой ситуации Сбербанк уже "пофамильно" вычислил корпоративных клиентов, у которых могут возникнуть проблемы, и работает с каждым. При необходимости банк и клиенты могут совместно обратиться за помощью к государству, допустил он.

По словам Грефа, Сбербанк лучше готов к кризису, чем кто бы то ни было, и при необходимости может привлечь около 3 трлн рублей ликвидности. Ухудшения ситуации в банке не ожидают, и считают, что в ближайшие недели паническая волна должна закончиться.

Даже при экстремальном сценарии госбанк не нарушит минимальных нормативов достаточности капитала и сохранит прибыльность, заверил Греф.

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