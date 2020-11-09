Нефть отреагировала на победу Байдена резким подорожанием

Цены на нефть эталонных марок в понедельник, 9 ноября, резко выросли из-за победы кандидата от демократов Джо Байдена на выборах в США.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась до 40,42 доллара за баррель, что на 2,5% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

Стоимость фьючерсов Brent ICE Futures

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос на 2,7% – до 38,14 доллара за баррель.

Стоимость фьючерсов WTI ICE Futures

"Торговля сегодня утром отражает растущую уверенность в том, что Джо Байден займет Белый дом, но Республиканская партия сохранит контроль над Сенатом. Результат идеален с точки зрения рынка. Ни одна из сторон не контролирует Конгресс, поэтому как торговые войны, так и повышение налогов в основном не обсуждаются", – заявил в комментарии Reuters главный рыночный стратег CMC Markets в Сиднее Майкл Маккарти.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре цены на нефть эталонных марок упали из-за роста числа новых заражений коронавирусом в мире. Brent опустилась до $42,23 за баррель, а WTI –до $39,98 за баррель.