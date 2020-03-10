Нефть может рухнуть до нуля: аналитик озвучил прогноз для России

Цена нефти на панических настроениях в какой-то момент может упасть до нуля.

"Есть прогнозы и 25 долларов, и 20 долларов. Сложно делать прогнозы, где нефть стабилизируется. Цена на панических настроениях в какой-то момент может упасть и до нуля", – сообщил руководитель отдела аналитики "Конкорд Капитал" Александр Паращий в комментарии OBOZREVATEL.

По его словам, главный вопрос – на какой отметке стабилизируются цены на сырье.

"Думаю, что это будет 25-30 долларов за баррель. У России есть большие запасы валюты, у них разные фонды национального благосостояния. На несколько лет их точно хватит", – отметил Паращий.

"Рынок сейчас особенный. Обычно, когда падают резко цены на какой-то сырьевой товар, то на него растет спрос. Сейчас ситуация намного хуже. Предложение нефти растет, Саудовская Аравия выбрасывает дополнительные объемы нефти. Цены падают, но спрос, скорее всего, не будет расти. Это из-за коронавируса", – резюмировал аналитик.

Цена нефти на панических настроениях в какой-то момент может упасть до нуля

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