Нефть может рухнуть до нуля: аналитик озвучил прогноз для России

Цена нефти на панических настроениях в какой-то момент может упасть до нуля.
"Есть прогнозы и 25 долларов, и 20 долларов. Сложно делать прогнозы, где нефть стабилизируется. Цена на панических настроениях в какой-то момент может упасть и до нуля", – сообщил руководитель отдела аналитики "Конкорд Капитал" Александр Паращий в комментарии OBOZREVATEL.
По его словам, главный вопрос – на какой отметке стабилизируются цены на сырье.
"Думаю, что это будет 25-30 долларов за баррель. У России есть большие запасы валюты, у них разные фонды национального благосостояния. На несколько лет их точно хватит", – отметил Паращий.
"Рынок сейчас особенный. Обычно, когда падают резко цены на какой-то сырьевой товар, то на него растет спрос. Сейчас ситуация намного хуже. Предложение нефти растет, Саудовская Аравия выбрасывает дополнительные объемы нефти. Цены падают, но спрос, скорее всего, не будет расти. Это из-за коронавируса", – резюмировал аналитик.
Цена нефти на панических настроениях в какой-то момент может упасть до нуля
Как сообщал OBOZREVATEL:
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе. Уже в апреле Саудовская Аравия хочет увеличить добычу нефти вплоть до 12 млн баррелей в сутки;
6 марта переговоры по сделке между странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти завершились полным провалом из-за позиции России:
От разрыва сделки с ОПЕК, Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).
Центральный банк России остановил закупку иностранной валюты на внутреннем рынке из-за ситуации на нефтяном рынке. Запрет принят в рамках механизма бюджетного правила на 30 дней.
Российская Федерация может столкнуться с бюджетным дефицитом и девальвацией рубля из-за обвала нефти.
"Вряд ли Москва рассчитывала на то, что цены на нефть упадут до почти 30 долларов – вероятно, это очень неприятный сюрприз, в том числе для тех, кто принимал решение о выходе из сделки", – сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
Биржи в Европе упали на фоне обвала нефтяных котировок, который произошел после распада сделки Организации стран – экспортеров нефти. Наибольшее падение продемонстрировал индекс Лондонской биржи FTSE 100 – 8,54%.
Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.
В России резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%.
Украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов предрек России крах из-за обвала мировых цен на нефть и последовавшим за этим падением рубля. По его словам, цена на газ, которая привязана к нефти, вскоре присоединится к этому тренду.
Российские эксперты считают, что рубль продолжит обвал. "Рубль продолжит слабеть. После начала продажи валюты из ФНБ мы будем какое-то время жить при условных 43 долларах за баррель, и при такой цене 75 рублей за доллар выглядит относительно равновесным. Но рынок какое-то время вынужден будет нащупывать новый баланс, а продажи начнутся, видимо, не раньше апреля. Поэтому курс может улететь выше", – подчеркнул директор финансового центра "Сколково – РЭШ" Олег Шибанов.
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