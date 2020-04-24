Нефть будет стоить минус $100 за барель – Bloomberg

Уже в мае 2020 года цена за баррель нефти может упасть до минус 100 долларов, поскольку хранилища будут заполнены, а спрос на сырье будет расти.

Об этом рассказал нефтегазовый аналитик японского банка Mizuho Пол Сэнки агентству Bloomberg.

"Очевидно, что мы проходим через масштабный ежедневный кризис управления на нефтяном рынке. Достигнем ли мы минус 100 долларов за баррель в следующем месяце? Вполне возможно", – сказал Сэнки.

Агентство уточняет, что именно Пол Сэнки первым предсказал, что цены на нефть будут отрицательными.

В частности представитель компании Oilx Флориан Талер согласен с таким утверждением.

"Мы движемся к пику заполненности хранилищ в мире в конце мая или в начале июня", – пояснил эксперт.

Цена на нефть рухнет

Каждую неделю в хранилища заливают по 50 млн баррелей сырой нефти. При этом покупают сырья сейчас значительно меньше – из-за пандемии COVID-19, повлекшей массовую остановку производств в связи с карантином.

"Сегодня нефть – это очень опасный рынок", – подытожил основатель нефтяного хедж-фонда Andurand Capital Пьер Андюран.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в марте страны-участники ОПЕК+ не смогли продолжить договоренности по добыче. В результате цены на нефть обвалились более чем вдвое с начала года и побили рекорды 18-летней давности.

Страны ОПЕК+ в итоге договорились с Мексикой, одобрив крупнейшее в истории сокращение добычи нефти – на 9,7 млн баррелей в сутки. Соглашение начнет действовать с 1 мая.

20 апреля, в один из моментов цены достигали минус $40,32 за баррель. Отрицательная цена вызвана тем, что перед выполнением контрактов владельцы нефти вынуждены платить ее покупателям, чтобы избавиться от сырья в условиях острого дефицита емкостей для ее хранения.

В Кремле считают, что обвал цен на нефть до отрицательных значений, который впервые в истории случился 20 апреля – спекуляции, которые не отражают реальной стоимости сырья.

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