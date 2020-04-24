Нефть Brent подорожала выше $20: что ждет рынок

Нефть начала дорожать в пятницу, 24 апреля, на фоне ожиданий по сокращению добычи: Brent торгуется выше психологической отметки в $20 за баррель.

Согласно сообщению портала Investing.com, cтоимость июньских фьючерсов на Brent по состоянию на утро составляет $21,55 за баррель, что на 1,03% ($0,22) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на WTI на июнь на торгах к этому времени подорожал на 1,88% ($0,33) - до $16,81 за баррель.

В США производители начали останавливать скважины и прекращать бурение новых, что может снизить добычу в США примерно на 20%. В частности, аналитики IHS Markit Ltd. оценивают объем добычи, находящейся под угрозой остановки, в 1,75 млн баррелей в сутки.

Китайская экономика восстанавливается, однако накопленные КНР запасы, составляющие около 1,3 млрд баррелей, будут сдерживать импорт. Кувейт и Алжир заявили о начале снижения производства еще до вступления в силу соглашения ОПЕК+. В то же время заявленные нефтедобывающими странами объемы снижения добычи аналитики считают недостаточными для восстановления баланса между спросом и предложением на рынке.

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