Нефть Brent подорожала выше $20: что ждет рынок

Нефть начала дорожать в пятницу, 24 апреля, на фоне ожиданий по сокращению добычи: Brent торгуется выше психологической отметки в $20 за баррель.

Согласно сообщению портала Investing.com, cтоимость июньских фьючерсов на Brent по состоянию на утро составляет $21,55 за баррель, что на 1,03% ($0,22) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на WTI на июнь на торгах к этому времени подорожал на 1,88% ($0,33) - до $16,81 за баррель.

В США производители начали останавливать скважины и прекращать бурение новых, что может снизить добычу в США примерно на 20%. В частности, аналитики IHS Markit Ltd. оценивают объем добычи, находящейся под угрозой остановки, в 1,75 млн баррелей в сутки.

Китайская экономика восстанавливается, однако накопленные КНР запасы, составляющие около 1,3 млрд баррелей, будут сдерживать импорт. Кувейт и Алжир заявили о начале снижения производства еще до вступления в силу соглашения ОПЕК+. В то же время заявленные нефтедобывающими странами объемы снижения добычи аналитики считают недостаточными для восстановления баланса между спросом и предложением на рынке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в понедельник, 20 апреля, в один из моментов цены достигали минус $40,32 за баррель. Отрицательная цена вызвана тем, что перед исполнением контрактов владельцы нефти вынуждены платить ее покупателям, чтобы избавиться от сырья в условиях острого дефицита емкостей для его хранения.

В марте страны-участники ОПЕК+ не смогли продлить договоренности по добыче. В итоге цены на нефть обвалились более чем вдвое с начала года и побили рекорды 18-летней давности.

Страны ОПЕК+ в результате договорились с Мексикой, одобрив крупнейшее в истории сокращение добычи нефти – на 9,7 млн баррелей в сутки. Сделка начнет действовать с 1 мая.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что страны ОПЕК стремятся сократить добычу нефти на 20 млн баррелей.

Заключение нового соглашения о сокращении нефтедобычи не спасет бюджет России от резкого обвала финансовых поступлений, обеспечиваемых за счет экспорта нефти. В мае размер экспортной пошлины упадет до минимума с 2002 года.

В свою очередь, крупнейшая в мире независимая компания по хранению нефти – роттердамская Royal Vopak NV – заявила, что ее мощности практически полностью заполнены нефтью.

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