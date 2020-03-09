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9 марта • обновлено в 08:43
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Антон Малиновский
Антон Малиновский
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Нефть Brent на мировых биржах рухнула на 30%, вслед за ней — рубль

38.3т
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После открытия торгов в понедельник, 9 марта, стоимость фьючерса марки Brent упала почти на 30%. На момент публикации нефть торгуется по $33,25, подешевев на 27%.

Причиной падения стал развал сделки России с ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи. Это повлекло за собой снижение цен на нефть – упала стоимость майских фьючерсов нефти марки Brent (до $33,25) и апрельских фьючерсов WTI (до $32,6 за баррель). Как заявляет Bloomberg, такое падение цен оказалось сильнейшим с 1991 года, когда закончилась война в Персидском заливе.

Цена на нефть марки Brent

Цена на нефть марки Brent

profinance.ru

После обрушения цен на нефть упал курс и доллара к рублю. Так, доллар вырос до 73,29 рублей, а евро до 82,2 рублей, достигнув своего максимума с начала 2016 года.

Курс рубля к доллару

Курс рубля к доллару

profinance.ru

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Мировые цены на нефть
Место
Россия
Теги
Нефтегаздобыча нефть
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Саудиты мощно вставили пУтину! Чем ответит кремлевский педофил?
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Маринов Михаил, Миша не беспокойся за Россию.
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Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
это предупреждение шумкрам что ли, россия очередной раз развалится конечно, но цены на топливо поднимутся на украине
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
В декабре 2016 года цена на нефть упала до 27$. Благодаря урону, который был нанесен нефтесланцевой отрасли, цена после этого могла расти почти 3 года, и достигла 75 $. Так что нынешняя ситуация хоть и способна нанести России ущерб до 20 млрд $, если выжигание продлится 3-4 месяца, но в целом оздоровит рынок и позволит россиянам наверстать доходы.
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