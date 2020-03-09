После открытия торгов в понедельник, 9 марта, стоимость фьючерса марки Brent упала почти на 30%. На момент публикации нефть торгуется по $33,25, подешевев на 27%.

Причиной падения стал развал сделки России с ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи. Это повлекло за собой снижение цен на нефть – упала стоимость майских фьючерсов нефти марки Brent (до $33,25) и апрельских фьючерсов WTI (до $32,6 за баррель). Как заявляет Bloomberg, такое падение цен оказалось сильнейшим с 1991 года, когда закончилась война в Персидском заливе.

Цена на нефть марки Brent profinance.ru

После обрушения цен на нефть упал курс и доллара к рублю. Так, доллар вырос до 73,29 рублей, а евро до 82,2 рублей, достигнув своего максимума с начала 2016 года.

Курс рубля к доллару profinance.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе. Уже в апреле Саудовская Аравия хочет увеличить добычу нефти вплоть до 12 млн баррелей в сутки;

6 марта переговоры по сделке между странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти завершились полным провалом из-за позиции России:

От разрыва сделки с ОПЕК, Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).

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