Нефть Brent еще сильнее впала в цене: сколько стоит

Цена на Brent с поставкой в мае снизилась на лондонской бирже ICE Futures на $0,94 (3,48%) к уровню закрытия пятницы, до $26,04 за баррель. В пятницу контракт подешевел на $1,49 (5,2%), до $26,98 за баррель.
Цена на WTI с поставкой в мае на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени повысилась на $0,11 (0,49%) - до $22,74 за баррель, передает "Интерфакс".
Позже цены на обе эталонные марки поползли вверх после начала торгов.
WTI
Brent
На прошлой неделе цена WTI обрушилась на 29,3%, что стало максимальным недельным снижением с 1991 года. Brent за неделю потеряла 20,3%.
В марте WTI подешевела на 43,9% и может продемонстрировать рекордное падение по итогам месяца.
"Мы ожидаем, что цены продолжат колебаться, пока ценовое равновесие не будет достигнуто, и рост производства не будет остановлен. Эта наиболее мрачная картина спроса, которую мы наблюдаем за долгое время, с одновременным падением спроса на авиатопливо, бензин, судовое топливо, нефтепродукты и нефть, используемую для электрогенерации", – отмечает аналитик Rystad Energy Луиз Диксон.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе.
6 марта переговоры по сделке между странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти завершились полным провалом из-за позиции России.
Биржи в Европе упали на фоне обвала нефтяных котировок, которые произошли после распада сделки Организации стран – экспортеров нефти. Наибольшее падение продемонстрировал индекс Лондонской биржи FTSE 100 – 8,54%.
Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.
Агентство Goldman Sachs спрогнозировало, что в течение II квартала 2020 года стоимость барреля нефти сорта Brent упадет до $20. Это значит, что цена российской Urals может составить $15-16/баррель.
Японский банк Mizuho предсказал падение цен на нефть ниже нуля. Там считают, что свободные хранилища очень быстро заполнятся и производителям придется доплачивать, чтобы где-то хранить сырье.
Стоимость барреля нефти марки Brent может упасть ниже $20 уже в середине апреля, а цены на сорт WTI могут опуститься аж до $15-17/бар.
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