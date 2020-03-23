Нефть Brent еще сильнее впала в цене: сколько стоит

Цена на Brent с поставкой в мае снизилась на лондонской бирже ICE Futures на $0,94 (3,48%) к уровню закрытия пятницы, до $26,04 за баррель. В пятницу контракт подешевел на $1,49 (5,2%), до $26,98 за баррель.

Цена на WTI с поставкой в мае на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени повысилась на $0,11 (0,49%) - до $22,74 за баррель, передает "Интерфакс".

Позже цены на обе эталонные марки поползли вверх после начала торгов.

WTI

Brent

На прошлой неделе цена WTI обрушилась на 29,3%, что стало максимальным недельным снижением с 1991 года. Brent за неделю потеряла 20,3%.

В марте WTI подешевела на 43,9% и может продемонстрировать рекордное падение по итогам месяца.

"Мы ожидаем, что цены продолжат колебаться, пока ценовое равновесие не будет достигнуто, и рост производства не будет остановлен. Эта наиболее мрачная картина спроса, которую мы наблюдаем за долгое время, с одновременным падением спроса на авиатопливо, бензин, судовое топливо, нефтепродукты и нефть, используемую для электрогенерации", – отмечает аналитик Rystad Energy Луиз Диксон.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся