Нефть бьет рекорды: НБУ объяснил, чего ждать украинцам

Национальный банк прогнозирует, что влияние рекордного за последние четыре года роста цен на нефть на Украину остается нейтральным.

"Когда аналитики смотрят и анализируют влияние цен на нефть на страны с развивающимися рынками, то Украина всегда находится в нейтральной категории", – заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, передает "Сегодня".

По его словам, это объясняется особенностями ценообразования на сырьевых рынках мира.

"С ростом цен на нефть растут и другие цены на сырьевые товары. Это и продовольственные товары (зерно, кукуруза), и металлы. То есть слабость с импортной стороны как бы компенсируется тем, что с экспортной стороны растут цены", – сообщил Сологуб.

При этом замглавы НБУ отметил, что за последние годы мировой рынок нефти заметно изменился.

"Дальше будем смотреть... Брать старые модели, которые работали 10-15 лет назад, не имеет смысла", – резюмировал Сологуб.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на нефть возобновили подъем на фоне сокращения запасов в США и новых опасений, связанных с геополитической напряженностью на Ближнем Востоке и на Корейском полуострове. Brent и WTI обновляют максимумы с осени 2014 года, при этом спред между ними по-прежнему увеличивается, сигнализируя о высоком спросе в Европе и Азии.