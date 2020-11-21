Нефьодов заявил, что РРО крайне необходимы

Кассовые аппараты (РРО) является "абсолютно необходимыми" для экономики страны, впрочем, учитывая эпидемию коронавируса.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины в 2015-2019 годах, экс-глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов. "Часть зрителей захотят бросать в меня камнями, но я все-таки стою на позиции того, что кассовые аппараты в долгосрочной перспективе абсолютно необходимы для экономики", – заявил он.

"Мы должны контролировать обороты бизнеса, мы должны прослеживать цепочку движения товаров. У нас айфоны не должны въезжать через границу, затем превращаться в зеленый горошек, а потом снова продаваться как айфоны", – подчеркнул экс-чиновник.

Комментируя протест предпринимателей против введения РРО для малого бизнеса, он заметил: "Я бы разделял протест на реальный и протест тех людей, которые, например, хотят отменить кассовые аппараты для продажи ювелирных изделий. Это уже звучит как-то очень странно и явно не отвечает интересам любых честных налогоплательщиков".

Вместе с тем Нефьодов отметил, что Верховной Раде следует учитывать форс-мажорные обстоятельства, пандемию коронавируса. "Было бы логично поддержать бизнес, особенно самый маленький, в этой ситуации и дать какой-то дополнительный переходный период", – сказал он.

"Я надеюсь, что до конца года Верховная Рада соберется с силами и примет компромиссный законопроект, который переносит введение РРО, по крайней мере, на полгода для нерисковых категорий бизнеса", – сказал он.

"Это логичный шаг. К тому же это даст Государственной налоговой службе больше времени как на обучение предпринимателей, так и на то, чтобы отполировать и сделать максимально удобным интерфейс бесплатных программ, которые можно скачать с сайта налоговой, которые и выполняют функции электронных РРО", – резюмировал Нефьодов.

Как писал OBOZREVATEL, 17 ноября Верховная Рада не поддержала законопроект 4313-Д, предусматривающий отсрочку обязательного использования РРО на 1 год. 3 ноября под стенами парламента собрался митинг – представители малого бизнеса требовали принять именно это решение.