Недвижимости на 3 млрд: Навальный показал роскошную жизнь нового премьера России

Глава правительства России Михаил Мишустин владеет недвижимостью стоимостью около 3 млрд рублей (1,2 млрд гривен).

В частности, семья российского политика имеет шесть домов (2745 м2) на 2,6 гектара земли на Рублевке. Об этом сообщил российский оппозиционер Алексей Навальный на YouTube.

По его словам, стоимость элитного поместья оценивается в 1,5 млрд рублей (0,6 млрд гривен).

Кроме того, во владении семьи Мишустина есть:

Дом сестры в "Агалоров Эстейт" – 400 млн рублей (158 млн гривен).

Квартира сестры в "Найтсбридж парк" – 200 млн рублей (79 млн гривен).

Участок на Новой Риге – 30 млн рублей (11,9 млн гривен).

Здание на Тверском бульваре 1/4 – 250 млн рублей (99 млн гривен).

Квартиры детей на Фрунзенской – 400 млн рублей (158 млн гривен).

Квартира детей на Трехгорном Валу – 40 млн рублей (15,8 млн гривен).

"Итого 2 миллиарда 820 миллионов рублей. Там есть еще и "старые" квартиры, и гаражи, и что-то еще по мелочи, поэтому смело округляем до 3 миллиардов. У семьи чиновника, который провел 22 года на госслужбе, только недвижимого имущества на 3 миллиарда рублей", – резюмировал Навальный.

При этом Мишустин подал декларацию, в которой он указал, что не имеет ни квадратного метра собственности.

Глава правительства России Михаил Мишустин владеет недвижимостью стоимостью около 3 млрд рублей (1,2 млрд гривен) Алексей Навальный на YouTube

Глава правительства России Михаил Мишустин владеет недвижимостью стоимостью около 3 млрд рублей (1,2 млрд гривен) Алексей Навальный на YouTube

Глава правительства России Михаил Мишустин владеет недвижимостью стоимостью около 3 млрд рублей (1,2 млрд гривен) Алексей Навальный на YouTube

Владимир Путин и Михаил Мишустин ТАСС

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