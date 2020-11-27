В Украине могут сорвать крупный госзаказ на изготовление ракет "Ольха"

Минстратегпром захотело взять под свой контроль еще три государственные предприятия, в то время как штат ведомства до сих пор не сформирован. Это может заблокировать работу Павлоградского химического завода, который в рамках гособоронзаказа участвует в изготовлении ракет "Ольха".

Об этом свидетельствует проект распоряжения Кабмина, автором которого является вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский. Речь идет о передаче в сферу управления Минпрома Павлоградского химического завода, Государственного научно-исследовательского института информатизации и моделирования экономики и Украинского центра "Безопасность".

Распоряжение о взятии под контроль трех госпредприятий Кабмин

Распоряжение о взятии под контроль трех госпредприятий Кабмин

Распоряжение о взятии под контроль трех госпредприятий Кабмин

В документе указывается, что к основным задачам Минпрома относят, в частности, развитие стратегических отраслей промышленности, военно-промышленной политики в оборонно-промышленном комплексе. "Поэтому возникла необходимость отнести целостные имущественные комплексы государственных предприятий и учреждений в сферу управления Минстратегпрома с целью сохранения надлежащего государственного контроля и управления ими на этапе последующих трансформаций в областях, отнесенных к сфере ведения Минстратегпрома", – говорится в правительственном проекте распоряжения.

Однако в экспертной организации StateWatch, которая проводила мониторинг деятельности Минпрома, считают, что передача предприятий может привести к блокированию их работы, поскольку штат министерства до сих пор не сформирован. По данным организации, только недавно был завершен отбор в отдел секретно-режимной работы. "Фактически только в середине ноября начался отбор кадров в Минстратегпром. Еще не сформирован режимно-секретный отдел. Поэтому в случае передачи предприятий может быть полностью заблокирована работа Павлоградского химзавода, который в рамках гособоронзаказа участвует в изготовлении ракет "Ольха", – заявил глава StateWatch Глеб Каневский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2020 года Олег Уруский заявил, что государственный концерн "Укроборонпром" планируют разделить на две руководящие государственные холдинговые компании. Одна из них будет сосредоточена на функциях оборонных отраслей, а авиационной и космической отраслями будет заниматься холдинговая компания "Аэрокосмические системы Украины".

Уруский также предлагал передать в управление Минпрома госпредприятие "Антонов" и еще 5 авиапредприятий, входящих в состав "Укроборонпрома". Однако в мае 2020 года представители "Антонова" обратились с письмом к президенту Украины Владимира Зеленского, в котором выразили озабоченность по поводу реформы оборонно-промышленной отрасли страны в целом и непосредственно госпредприятия.