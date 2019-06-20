"Недопоступление на 50 млрд": Пацкан рассказал о проблемах госбюджета

Глава Счетной палаты Валерий Пацкан заявил, что у Украины будут проблемы с выполнением государственного бюджета.

"По оперативной информации, в январе-мае план доходов не выполнен на 10,2 млрд гривен, то есть на 2,6%. И это при том, что Нацбанк перечислил в госбюджет более чем 17 млрд гривен больше, чем запланировано", – заявил Пацкан в интервью OBOZREVATEL.

По его словам, расходы невыполнены на 34,9 млрд гривен (8,4%), а поступления – на 50,2 млрд гривен (8,7%).

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"Будут ли проблемы с выполнением госбюджета? Конечно, будут как в части поступлений, так и в части расходов", – отметил Пацкан.

Глава Счетной палаты также обратил внимание на то, что Украина не получила транш макрофинансовой помощи ЕС – полмиллиарда евро.

"Поэтому поступления от внешних заимствований не выполнены на 12,9 млрд гривен, то есть на 31%. Это повлияло на выполнение первого квартала", – добавил Пацкан.

Кроме того, по его словам, в Украине была провалена приватизация.

"5,9 млрд, которые должны быть в первом квартале, не получили. Поступления от приватизации не выполнены на 97%!" – сообщил глава Счетной палаты.

"Удастся ли выровнять ситуацию? Надеюсь. У нас проблема с государственным долгом, катастрофическая. Таких сумм Украина еще не выплачивала. К тому же, 68,2% – это долг в иностранной валюте", – резюмировал он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине крупнейшие компании заплатили за первое полугодие 2018 года 197,6 млрд гривен налогов. При этом сотня крупнейших налогоплательщиков за указанный срок перечислила в сводный бюджет 146,5 млрд гривен, что составляет 40,5% поступлений.

Крупнейшей компанией-налогоплательщиком стал "Нафтогаз Украины" – 24,5 млрд гривен. В топ-5 также попали "Укргаздобыча" – 18 млрд гривен, "Укpнaфта" – 7,4 млрд гривен, ВАТ "Прилуки" – 5,9 млрд гривен и "Укртатнафта" – 4,5 млрд гривен.

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