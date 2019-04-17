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МирСпорт

/Новости экономики

"Недоливают": в Крыму пожаловались на проблемы с едой

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В оккупированном Крыму в торговых комплексах продают продукты с "недовесом".

"Купил в "Ашане" кефир Агрокомплекс, ничего не подозревая. А дома только собрался открыть, а гляжу – там в бутылке не хватает граммов 150", – пишет российский журналист Илья Изотов в Facebook.

По его словам, герметичность крышки не нарушена, то есть кефир недолили на заводе.

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"Теперь еще надо в магазине следить: мало того, что упаковка не литр, а 900 граммов, так еще недоливают", – подчеркнул Изотов.

На соответствующую новость отреагировали и украинские пользователи.

"Кушать нужно меньше, Ильюша! Редактор филиала в Симферополе в "Российской газете" из Озерска, Челябинской области", – резюмировала блогер RoksolanaToday&Крым.

"Недоливают": в Крыму пожаловались на проблемы с едой

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве. В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Обозреватель...и это самая самая главная новость для тебя с утра...150 грамм кефира????раз ты вынес её в заглавные))) Ты дебил???
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
В Крыму работает...Ашан???Ни фига себе....Животные а вы францию в миротворец занесли????? Кстати ..журналюга...ты бы озвучил производителя этого кефира...показал бы этикетку...)))Нам всем интересно насколько ты правдиво врёшь)))
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