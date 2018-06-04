Больше транша МВФ: озвучена гигантская сумма долгов предприятий Украины

Общая сумма задолженности украинских предприятий по налогам составляет более 80 млрд грн.

В частности, задолженность перед государственным бюджетом составляет 71,3 млрд грн., местные же бюджеты недополучили порядка 10,1 млрд грн. Об этом сообщает Украинский бизнес ресурс.

При этом, еще год назад, в мае 2017 года, общий налоговый долг составлял 62,8 млрд грн. Из них долг перед государственным бюджетом составлял 55,3 млрд грн., перед местными бюджетами – 7,5 млрд грн.

Налоговый долг компаний Opendatabot

Больше всего налоговых должников – в столичном регионе. Недобор налогов по Киевской области уже превысил 36 млрд грн. и теперь составляет 49% от совокупного налогового долга по стране.

Opendatabot

"Если бы предприятия выплатили все налоговые долги, то Украина могла бы обойтись без нескольких траншей МВФ", - считают аналитики Opendatabot.

Так, сто крупнейших налоговых должников недоплатили в государственный и местные бюджеты 50,8 млрд грн., что превышает показатели 2017 года на 10 млрд грн. Наибольший объем долгов имеют государственные компании энергетического сектора – 26,2 млрд грн. Многолетний лидер - "Укрнафта", которая задолжала государству 15 млрд грн.

Opendatabot

Следующая группа налоговых должников среди госкомпаний – предприятия угольной промышленности. Их долг составлял 7,4 млрд грн. В частности, среди сотни крупнейших должников - 20 государственных предприятий энергетической отрасли.

Opendatabot

Среди топ-должников 11 предприятий находятся на стадии ликвидации, их задолженность по налогам состявляет 5,3 млрд грн. Большинство этих компаний – это обанкротившиеся банки, находящиеся в управлении Фонда гарантирования вкладов. Их долг перед бюджетом порядка 2,5 млрд грн.

"Следующая категория - компании, которые использовались в схемах уклонения от уплаты налогов. Никому неизвестные компании обычно записаны на жителей Донецкой и Луганской областей. Это налоговые ямы для оптимизации налоговых обязательств и участники конвертационных центров для обналичивания денег. Совокупный налоговый долг этих компаний на май 2018 года составил 2,9 млрд грн", – сообщили в Opendatabot.