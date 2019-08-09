Не "зрада": Украина объяснила "вторжение" самолета из России

Украина разрешила самолету из России пролететь над своей территорией вопреки запрету, чтобы избежать возможной аварийной ситуации.

"Если, не дай Боже, что-то произошло бы с этим судном в грозе, где он вылетал, то это была бы вина Украины", – объяснила ситуацию пресс-секретарь ГП "Украэрорух" Руслана Данылив в эфире ObozTV.

Как сказала Данылив, авиадиспетчеры компании действовали в рамках законов и международных стандартов. В частности, на основании решения Совета по безопасности полетов украинской Госавиаслужбы от 2 декабря 2015 года.

"В такой ситуации мы не имеем права не пустить судно в воздушное пространство Украины", – отметила она.

"Обвинять наше предприятие в том, что мы как-то действовали против Украины или, как мы видим в соцсетях, пишут о "зраде" – это абсолютно безосновательно", – подчеркнула пресс-секретарь "Украэроруха".

По ее словам, сложившуюся ситуацию можно условно назвать "чрезвычайным случаем".

"Это угроза. Это метеоявление", – уточнила Данылив.

На вопрос, в каких еще случаях Украина может разрешить российским самолет вход в свое воздушное пространство, она ответила: "Только в пределах (потенциально опасных. – Ред.) метеоявлений. Есть целый список".

"Украэрорух" пропустил самолет из России из-за грозы Facebook/UkSATSE

Как писал OBOZREVATEL:

7 августа самолет Boeing-738 российской авиакомпании "Глобус" получил разрешение на использование воздушного пространства Украины, чтобы обойти грозовой фронт.

Новость о пролете самолета из РФ над территорией Украины вызвала неоднозначную реакцию в сети: некоторые пользователи обвинили "Украэрорух" в предательстве национальных интересов.

При этом в России отреагировали положительно. Официальный представитель МИД России Мария Захарова даже выразила Киеву благодарность.

В 2015 году Украина прекратила авиасообщение с Россией в связи с агрессией Кремля на Донбассе и в Крыму. Также российским авиакомпаниям запретили использовать воздушное пространство Украины для транзитных полетов.

В конце июля 2019 года в Украине активизировалась тема возобновления авиасообщения с РФ. На сайте президента Владимира Зеленского появилась петиция с соответствующей просьбой, а в Москве заявили о готовности вести переговоры.

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