Не Зеленский: Уманский назвал лучшего президента Украины

Экс-министр финансов Игорь Уманский считает, что лучшим президентом за всю историю Украины был Леонид Кучма (1994 – 2005).

Об этом он заявил в интервью Politeka Online.

"У каждого были свои плюсы, и свои минусы. Зеленский еще и года не пробыл президентом, поэтому оценивать вообще его не стоит, еще рано. С тех, кто был, как ни странно, как ни парадоксально, но, на мой взгляд, это был (Леонид – ред.) Кучма…", – заявил Уманский.

Зеленский и Уманский

Экс-министр считает, что второй президент Украины был самым системным из всех.

"Как системный человек он развивал и государственные органы, и государственные институции соответствующим образом", – добавил Уманский.

Экс-министр финансов считает, что государственные системы и институции во времена Кучмы и сейчас – разные вещи.

"Это (государство. – Ред.), как корабль, и на корабле, если он функционирует, если он нормально работает, вопрос не до механика и не до инженера, куда плывет этот корабль – пройдет ли он через шторм или он в тихих водах столкнется, как Титаник, с айсбергом. Это вопрос к тому, кто управляет этими системами, кто капитан", – заявил Уманский.

По мнению экс-министра, во времена последних двух президентов институт государственного управления был в разваленном состоянии, что подтвердила ситуация с пандемией.

Уманский считает наиболее определяющим именно второй президентский срок Кучмы.

"Кучма в первом и во втором сроке – это два разных Кучмы. Большинство основных институционных перемен произошло именно в период с 2000 по 2002 год. Да, в тот момент премьер-министром, который провел эти реформы, был Виктор Ющенко, но за президента Леонида Кучмы", – ответил экс-министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, Уманский всего за три недели на посту заручился сильной поддержкой президента Владимира Зеленского. Под его руководством министерство разработало антикризисную стратегию из пяти пунктов.