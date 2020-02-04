"Не занимаемся русским миром": в сети подметили нюанс, как побороть бедность в РФ

Блогер Профессор Преображенский заявил, что пока доход каждого россиянина не достигнет 50 тысяч рублей в месяц (19,5 тысячи гривен) РФ нельзя занимать русским миром в Украине.

"Чтобы достичь процветания, нужно следовать всего одному закону", – пишет он в Twitter.

Также блогер призвал перестать заниматься:

Асадом в Сирии;

геями в Европе;

поддержкой Африки;

президентами в США;

прочей геополитикой.

Чтобы достичь процветания, нужно следовать всего одному закону.

Пока доход каждого россиянина не достигнет 50 тысяч в месяц, мы не занимаемся:

ни русским миром в Украине,

ни Асадом в Сирии,

ни геями в Европе,

ни поддержкой Африки,

ни президентами в США,

ни прочей геополитикой. — Проф. Преображенский (@prof_preobr) February 3, 2020

Блогер озвучил рецепт процветания для России

Как сообщал OBOZREVATEL, в России три четверти граждан нуждаются в дополнительных средствах до получения заработной платы.

При этом примерно 40% россиян не хватает около 10 тысяч рублей (более 4 тысяч гривен) к получаемой зарплате

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