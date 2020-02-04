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4 февраля • обновлено в 05:52
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"Не занимаемся русским миром": в сети подметили нюанс, как побороть бедность в РФ

1.3т
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Блогер Профессор Преображенский заявил, что пока доход каждого россиянина не достигнет 50 тысяч рублей в месяц (19,5 тысячи гривен) РФ нельзя занимать русским миром в Украине.

"Чтобы достичь процветания, нужно следовать всего одному закону", – пишет он в Twitter.

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Также блогер призвал перестать заниматься:

  • Асадом в Сирии;

  • геями в Европе;

  • поддержкой Африки;

  • президентами в США;

  • прочей геополитикой.

Блогер озвучил рецепт процветания для России

Блогер озвучил рецепт процветания для России

Как сообщал OBOZREVATEL, в России три четверти граждан нуждаются в дополнительных средствах до получения заработной платы.

При этом примерно 40% россиян не хватает около 10 тысяч рублей (более 4 тысяч гривен) к получаемой зарплате

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Автор
Виктор Калиненко
Место
Россия
Тег
Новости России
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Обитатели самой нищей страны Европы, уверенными шагами идущие к званию "Самой нищей страны мира" хрюкают что то о доходах россиян.
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Лишнехромосомным не хватает на бояру
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Хуевский Ярослав, по уровню твоего интеллекта, ты стекломоем проклизмиться не прочь.
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