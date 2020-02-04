"Не занимаемся русским миром": в сети подметили нюанс, как побороть бедность в РФ

Блогер Профессор Преображенский заявил, что пока доход каждого россиянина не достигнет 50 тысяч рублей в месяц (19,5 тысячи гривен) РФ нельзя занимать русским миром в Украине.
"Чтобы достичь процветания, нужно следовать всего одному закону", – пишет он в Twitter.
Также блогер призвал перестать заниматься:
Асадом в Сирии;
геями в Европе;
поддержкой Африки;
президентами в США;
прочей геополитикой.
Чтобы достичь процветания, нужно следовать всего одному закону.— Проф. Преображенский (@prof_preobr) February 3, 2020
Пока доход каждого россиянина не достигнет 50 тысяч в месяц, мы не занимаемся:
ни русским миром в Украине,
ни Асадом в Сирии,
ни геями в Европе,
ни поддержкой Африки,
ни президентами в США,
ни прочей геополитикой.
Блогер озвучил рецепт процветания для России
Как сообщал OBOZREVATEL, в России три четверти граждан нуждаются в дополнительных средствах до получения заработной платы.
При этом примерно 40% россиян не хватает около 10 тысяч рублей (более 4 тысяч гривен) к получаемой зарплате
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