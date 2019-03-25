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"Не заменит Украину": в России признали провал газопровода Путина

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Газопровод "Северный поток-2", с помощью которого Россия планирует поставлять газ в Европу в обход Украины, не сможет заменить транзит через украинскую территорию.

"Математика показывает, что Nord Stream 2 не сможет заменить транзит через Украину", — сообщил представитель акционерного общества Nord Stream 2 Йенс Мюллер, передает "Интерфакс".

По его словам, новый российский газопровод представляет собой лишь дополнительную инфраструктуру.

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В то же время Мюллер отказался оценивать состояние украинской инфраструктуры.

"Это не наша задача оценивать состояние инфраструктуры в Украине", — заявил он.

ГТС Украины

ГТС Украины

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

"Не заменит Украину": в России признали провал газопровода Путина

​Как сообщал OBOZREVATEL, 8 февраля стало известно, что Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2".

13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили ужесточение Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.

21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к Газовой директиве, которые затрагивают "Северный поток-2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающем ужесточение требований к новому проекту российского газового монополиста "Газпрома". При этом изменения к блокировке "Северного потока-2" не приведут.

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Новости России
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Вполне может быть...но речь идет о расходах Окраины на поддержание трубы...о рентабельности прокачки...и вот тут то ...Путин дал смачно по украинским яйцам...себе в убыток будете качать ту малость которую Путин вам даст.
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Никто почему-то не говорит о том, что не всякий газ подходит для Северного потока. Проблема в том, что на огромной протяженности подводной части нет промежуточных компрессорных станций из-за чего на входе необходимо огромное давление. А это приводит к частичному сжижению газа, который остается в "низинах" и закупоривает трубу. Поэтому необходимы регулярные технологические остановки для удаления конденсата.
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2
1
Крым Андрей
Крым Андрей
Evlanov Sergey, Для особо одарённых, конденсат наличествует во всех газопроводах. А в трубопроводы идущие с газоконденсатных месторождений, газовый конденсат идёт из скважин в огромном количистве и является одним из продуктов добычи. Как же справляются несчастные газовики с такой страшной проблемой? Или у них все газопроводы стоят, залитые конденсатом в низинах и они вынуждены резать в трубах дыры и сливать гадкую субстанцию? Ан нет! Эти хитрецы выдумали запускать по трубам "поршни" (типа Гиперлупа) в виде шаров или чего-то подобного, которые и перемещают по трубе окаянный конденсат. Вот неудача, да?
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0
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Крым Андрей
Крым Андрей
Провал? С чего это? Возможность нести меньшие расходы на транспортировку, отсутствие невменяемого посредника в виде Украины, с постоянными претензиями, большая надёжность. В чём провал то? Не будет хватать мощности, третий построят. Всё решаемо.
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3
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Крым Андрей, это нерабам под кастрюльки срут
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