"Не заменит деньги": Илон Маск отрезвил заявлением о биткоине

Основатель компаний Tesla и SpaseX Илон Маск считает, что криптовалюты не смогут заменить традиционные деньги и стать полноценным платежным средством.

"Зачастую криптовалюты используются в незаконных целях", – сообщил Маск в эфире Third Row Tesla на YouTube.

По его словам, чаще всего это относится к отмыванию доходов, полученных преступным путем

"Обычно традиционные деньги тоже используются в таких транзакциях. Однако при осуществлении нелегальной транзакции нужно позаботиться о том, чтобы затем эти деньги можно было использовать и в законных целях. Тогда на помощь приходят криптовалюты", – заявил Маск.

В то же время он признал, что криптовалюты находят свою нишу за счет того, что использовать наличные становится все сложнее.

Илон Маск считает, что криптовалюты не смогут заменить традиционные деньги и стать полноценным платежным средством

Как сообщал OBOZREVATEL:

Линия поддержки монеты проходит на отметке в 7400 долларов. Если цена опустится ниже данного уровня, то она продолжит падать до 7000 долларов.

При этом биткоин начал 2020 год с обвала. Среднерыночная стоимость криптовалюты 2 января упала до отметки 7 168 долларов.

В то же время венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов. По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.

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