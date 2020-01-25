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25 января • обновлено в 03:49
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"Не заменит деньги": Илон Маск отрезвил заявлением о биткоине

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Основатель компаний Tesla и SpaseX Илон Маск считает, что криптовалюты не смогут заменить традиционные деньги и стать полноценным платежным средством.

"Зачастую криптовалюты используются в незаконных целях", – сообщил Маск в эфире Third Row Tesla на YouTube.

По его словам, чаще всего это относится к отмыванию доходов, полученных преступным путем

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"Обычно традиционные деньги тоже используются в таких транзакциях. Однако при осуществлении нелегальной транзакции нужно позаботиться о том, чтобы затем эти деньги можно было использовать и в законных целях. Тогда на помощь приходят криптовалюты", – заявил Маск.

В то же время он признал, что криптовалюты находят свою нишу за счет того, что использовать наличные становится все сложнее.

Илон Маск считает, что криптовалюты не смогут заменить традиционные деньги и стать полноценным платежным средством

Илон Маск считает, что криптовалюты не смогут заменить традиционные деньги и стать полноценным платежным средством

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Линия поддержки монеты проходит на отметке в 7400 долларов. Если цена опустится ниже данного уровня, то она продолжит падать до 7000 долларов.

  • При этом биткоин начал 2020 год с обвала. Среднерыночная стоимость криптовалюты 2 января упала до отметки 7 168 долларов.

  • В то же время венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов. По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Криптовалюты
Персона
Илон Маск
Место
США
Тег
биткоин
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