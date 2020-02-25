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25 февраля • обновлено в 16:22
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Не закрыл импорт из России: Ковальчука уволили с "Укрэнерго"

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И.о. главы правления НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук, который отказался запретить импорт электроэнергии из России, покидает свой пост в компании. Об этом написал народный депутат Украины, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко на своей страничке в Facebook.

"Глава "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук покидает свой пост. Как сообщает мой источник в Кабмине, Ковальчук уже прощается с коллективом. На следующей неделе он покинет компанию. Документы насчет его увольнения уже подготовлены", – написал Гончаренко.

Депутат отметил, что глава НЭК запомнится тем, то отказался запретить импорт электроэнергии из России, из-за которого отечественная генерация понесла значительные убытки.

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"Ковальчук запомнился тем, что разрешил импорт электроэнергии из России, о котором я активно писал. Ну что ж, посмотрим, кого назначат новым руководителем "Укрэнерго". Но надеюсь, что он не будет повторять ошибок своего предшественника", – написал Гончаренко.

Напомним, ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявлял, что системный оператор "Укрэнерго" обязан сократить импорт российского тока до минимума, поскольку в Украине снизилось энергопотребление и нам нужно загрузить собственные энергопредприятия.

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