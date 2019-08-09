Главная Новости
Мова Язык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Не остановить? США забили тревогу из-за "Северного потока-2"

Читать материал на украинском

США не удастся запретить экспорт газа из России в Европу даже при помощи санкций, если Вашингтон не предложит альтернативу газопроводу в обход Украины "Северному потоку–2".

Об этом сказано в материале Jundle Welt, передает ИноTV. Как отмечает автор публикации, американский СПГ дороже трубопроводного газа, а США необходимо найти "приемлемую альтернативу" российскому газопроводу.

Журналист указывает, что такой альтернативой может стать трубопровод EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt). Трубопровод планируется проложить для транспортировки природного газа из Восточного Средиземноморья в Италию через греческую территорию.

Новости
США остановят "Северный поток-2"? Компании отреагировали на санкции

Журналист считает, что принимая участие в проекте газопровода, правительство Греции идёт на сближение с Израилем и "предоставляет США шанс" всё же составить конкуренцию России на европейском газовом рынке.

"Сам же EastMed представляет собой как раз ту самую альтернативу (пускай только и после 2025 года), при помощи которой Соединённые Штаты смогут саботировать российские газовые поставки и укрепить позиции своих союзников в Восточном Средиземноморье", — заключает автор статьи.

Не остановить? США забили тревогу из-за "Северного потока-2"

Как сообщал OBOZREVATEL, "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе в обход транзитных стран (в том числе Украины). Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Москва рассчитывает запустить газопровод до конца 2019 года.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Нацбанк Украины уже заложил в своих прогнозах на 2020 год снижение доходов от транзита газа на 1 млрд долларов.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Северный поток-2" на OBOZREVATEL.

Тема
Северный поток-2
Место
США
Теги
Северный поток - 2 санкции Россия
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
5
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Maxonin Igor
Maxonin Igor
EastMed является диверсификация поставок энергоресурсов в Европу, но он не станет альтернативой российским поставкам, так как его проектная мощность всего 12-16 миллиардов кубометров газа в год.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Интересно... Оказывается, Америка не борется за Украину. Оказывается Америке и труба украинская не нужна. Им оказывается нужно саботировать поставки Российского газа, что бы укрепить позиции своих союзников в средиземноморье... Как демократично то.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...