Не остановить? США забили тревогу из-за "Северного потока-2"

США не удастся запретить экспорт газа из России в Европу даже при помощи санкций, если Вашингтон не предложит альтернативу газопроводу в обход Украины "Северному потоку–2".

Об этом сказано в материале Jundle Welt, передает ИноTV. Как отмечает автор публикации, американский СПГ дороже трубопроводного газа, а США необходимо найти "приемлемую альтернативу" российскому газопроводу.

Журналист указывает, что такой альтернативой может стать трубопровод EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt). Трубопровод планируется проложить для транспортировки природного газа из Восточного Средиземноморья в Италию через греческую территорию.

Журналист считает, что принимая участие в проекте газопровода, правительство Греции идёт на сближение с Израилем и "предоставляет США шанс" всё же составить конкуренцию России на европейском газовом рынке.

"Сам же EastMed представляет собой как раз ту самую альтернативу (пускай только и после 2025 года), при помощи которой Соединённые Штаты смогут саботировать российские газовые поставки и укрепить позиции своих союзников в Восточном Средиземноморье", — заключает автор статьи.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе в обход транзитных стран (в том числе Украины). Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Москва рассчитывает запустить газопровод до конца 2019 года.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Нацбанк Украины уже заложил в своих прогнозах на 2020 год снижение доходов от транзита газа на 1 млрд долларов.

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