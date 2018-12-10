''Не выдерживают'': оккупанты озвучили причину крупного ЧП в Симферополе

Причиной аварии на водоводе в Симферополе, из-за которой 200 тысяч человек остались без воды, стала "изношенность сетей".

"Это одна из серьезных проблем Симферополя – сети не выдерживают никакой критики, их надо было менять давно", – заявила исполняющая обязанности главы оккупационной администрации Симферополя Наталья Маленко, передают "Крым.Реалии".

По ее словам, в течение прошлых суток авария была устранена.

"Авария была серьезная. Работы выполнены очень сложные", – резюмировала Маленко.

ЧП в Симферополе РИА Новости

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне стало известно, что в Симферополе произошла авария, из-за чего без воды остались несколько районов города. В результате происшествия погиб сотрудник предприятия "Вода Крыма", который устранял аварию на водоводе.

До оккупации 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивали через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии поставки воды в Крым прекратили.