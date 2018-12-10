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''Не выдерживают'': оккупанты озвучили причину крупного ЧП в Симферополе

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Причиной аварии на водоводе в Симферополе, из-за которой 200 тысяч человек остались без воды, стала "изношенность сетей".

"Это одна из серьезных проблем Симферополя – сети не выдерживают никакой критики, их надо было менять давно", – заявила исполняющая обязанности главы оккупационной администрации Симферополя Наталья Маленко, передают "Крым.Реалии".

По ее словам, в течение прошлых суток авария была устранена.

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"Авария была серьезная. Работы выполнены очень сложные", – резюмировала Маленко.

ЧП в Симферополе

ЧП в Симферополе

РИА Новости

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне стало известно, что в Симферополе произошла авария, из-за чего без воды остались несколько районов города. В результате происшествия погиб сотрудник предприятия "Вода Крыма", который устранял аварию на водоводе.

До оккупации 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивали через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии поставки воды в Крым прекратили.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
УкраинаСимферополь
Тег
Новости Крыма
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
украинский ВодоВод! Хотя это ещё соВетский!
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Констатация факта, бездействия хохляндии в Крыму за 23 года оккупации Крыма
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