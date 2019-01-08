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Не выдержал испытаний: в "Укрзалізниці" произошло крупное ЧП

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Новый американский тепловоз "Укрзалізниці" General Electric, который тянул поезд весом 3768 тонн, забуксовал на участке Волоноваха — Камыш-Зоря.

Об этом написал в Facebook бывший замминистра транспорта и инфраструктуры, советник главы "Укравтодора" Александр Кава, ссылаясь на отчет "Укртрансбезопасности" от 3 января.

"Тепловоз General Electric ТЭ33АС забуксовал на участке Волоноваха - Камыш-Зоря с поездом весом всего лишь 3768 тонн. Пришлось на подмогу вызывать старый 2ТЭ116, построенный 37 лет назад на "Лугансктепловозе". Примечательно, что старые 2ТЭ116 на этом участке водят поезда весом 4500 тонн, а будучи в полностью исправном состоянии эти старые тепловозы водили на этом участке грузовые поезда весом 6000 тонн", - написал он.

Тепловоз General Electric,

Тепловоз General Electric,

Еспресо TV

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Кава также добавил, что для эффективности перевозки грузов на данном участке необходимо большее количество рейсов тепловозов GE и локомотивных бригад, чем в случае с советскими.

Не выдержал испытаний: в "Укрзалізниці" произошло крупное ЧП

"Соответственно, необходимо большее количество локомотивов, а также большее количество локомотивных бригад. Эффективность решения на лицо", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 февраля 2018 года состоялось подписание Рамочного Соглашения общей стоимостью до 1 млрд долларов, которое предполагает долгосрочное 15-летнее сотрудничество между ПАО "Укрзалізниця" и General Elecrtic.

Планировалось, что первый локомотив американской компании серии GE Evolution ТЕ33АС уже в августе морем отправится в Украину на Крюковский вагоностроительный завод, где его доукомплектуют. Всего объем партии, которую поставит General Electric, составит не менее 30 машин.

10 сентября в Украину прибыл первый локомотив производства американской корпорации. 13 декабря локомотивы уже осуществили свои первые рейсы.

Персона
Александр Кава
Место
Украина
Теги
Укрзалізницяпоезд
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Опять заключили контракт на поставку тягового состава с тренером по фитнесу? Коррупция убьёт нашу страну быстрее путлеровской орды.
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Советское значит отличное?
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Birxoff Oliver
Birxoff Oliver
так вам и надо. быдло чубатое.
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