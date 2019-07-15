"Не врите!" Зеленского ткнули носом в парад на День Независимости

Стоимость проведения парада на День Независимости будет примерно в 10 раз ниже, чем озвученная президентом Украины Владимиром Зеленским сумма в 300 млн грн.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр инфраструктуры Владимир Омелян. "Откровенно, меня удивила стоимость парада, которую озвучил президент. 300 млн грн. И отменил парад, лучше пусть выплатим каждому военному на День Независимости Зелену, или Володину, тысячу. Ну, ок. Правда, любимая Франция и США в этом году парады провели. А мы не будем, воюют же они, а не мы, нам патриотический дух и веру в победу поднимать не нужно", — написал министр.

По его словам, американские СМИ писали, что стоимость парада на День независимости США в Вашингтоне составила 1,2 млн долларов, что примерно составляет 30 млн грн.

"Осторожно спросил у наших военных, они подтвердили, что стоимость парада — 25, максимум 50 млн гривен!!! То есть имеем дело с обычной ложью. Отменить парад — это выплатить каждому солдату по 100 грн с копейками. Есть еще один вопрос. Откуда возьмутся дополнительные 250-275 млн грн? Бюджетом Минобороны это не предусмотрено, парламент финансирования не увеличил. Единственный способ, в рамках существующего финансирования пересмотреть и сократить другие статьи финансирования армии: питание, обмундирование, вооружение. То есть из одного кармана у воинов забрали, в другой положили — бинго, политический профит!" — прояснил Омелян.

Он также дал совет Зеленскому: "Мой совет, не морочите голову. Парад надо проводить. Стоит он 30 млн грн. Не хотите — не приходите, проведем без Вас. И не врите!".

Отметим, Зеленский уже подписал указ о праздновании Дня Независимости. Парад в документе не упоминается.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что намерен отказаться от парада на День Независимости 24 августа, выделив деньги на премии для военнослужащих.

Решение президента вызвало негодование у украинцев. В сети бурно отреагировали на его инициативу, а на сайте главы государства уже появилась петиция о проведении парада.

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что на 24 августа, в День Независимости, должен быть военный парад. Во время заседания правительства 10 июля он поручил Министерству финансов и Министерству обороны посчитать стоимость его проведения и найти средства на это.

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