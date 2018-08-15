Циничные схемы: как украинцев разводят на миллиарды

Ежегодно Украина теряет миллиарды из-за коррупции на таможне и налоговой. Вывоз леса, минимизация налоговых сборов, сокрытие перевозки наркотиков и табака - не полный список основных схем контрабандистов. Как им помешать - разбирался OBOZREVATEL.

Контрабанда - везде

Контрабанда - одна из основных проблем украинской экономики. Ежегодно страна теряет не менее 100 миллиардов гривен из-за коррупции таможенной службы и силовиков.

Цитируя данные европейского исследования, глава общественной организации “Стоп коррупции” Роман Бочкала заявил, что только в прошлом году от минимизации налогового тарифа в карманы коррупционерам ушло от 4 до 5 миллиарда евро. А если учитывать полный спектр схем и оборуток, цифра может быть гораздо больше.

О масштабной проблеме с коррупцией на таможне в середине июня 2018 года заявлял и премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По его словам, Кабмин сумел вернуть часть денег в бюджет. Однако появились другие схемы. Именно поэтому и был инициирован план Кабмина по борьбе с контрабандой.

"Мы сформировали план действий по борьбе с контрабандой. Есть десятки миллиардов гривен, которые схемщики выводят за пределы украинского бюджета. Я этого терпеть не буду"- заявил Гройсман на заседании правительства в среду, 20 июня.

Кабинет министров Украины

На этом же заседании премьер опубликовал целый набор схем, которые сейчас активно используют на всех таможенных пунктах вдоль границы Украины. Они включают себя как простые махинации из разряда мелкого уклонения от налогов, так и масштабный вывоз из Украины леса-кругляка.

Стоит отметить, что незаконная вырубка карпатского леса стала одной из основных причин масштабной войны с коррупционерами. Каждый сезон страна теряет тонны древесины, а украинцы в поисках работы вынужденно эмигрируют в ЕС. Проблема достигла таких масштабов, что в Верховной Раде приняли закон лидера Радикальной партии Олега Ляшка, который криминализировал контрабанду леса-кругляка.

Несмотря на то, что инициатива дала бы украинцам тысячи рабочих мест, а государственному бюджету - миллиарды гривен, на финальном этапе президент Украины Петр Порошенко его не подписал, отправив в Раду повторно. С предложением отменить пункт про мораторий на вывоз леса из Украины.

В связи с этим, ситуация с лесхозами в Украине оставляет желать лучшего. По словам главы Ривненской ячейки организации “Стоп коррупции” Сергея Микитюка, примерно 70-80% санитарных вырубок в области - фальсифицированны. Контрабандисты попросту списывают целые гектары, отправляя древесину в ЕС.

А тем временем лес - это не только колоссальные налоговые поступления и миллиарды для госбюджета, но и шанс для Украины перестать быть сырьевым государством. Это может стать трамплином для экономического прорыва страны.

Кто виноват и что делать

В комментарии OBOZREVATEL глава организации “Стоп коррупция” Роман Бочкала подчеркнул, что решить вопрос путем ограничений очень сложно. В нынешнем случае подействует лишь негласный договор власти.

“На самом деле нашей стране нужно одно - перестать красть. Нужно собрать действующих, отвественных за ситуацию политических игроков в этом направлении и сказать им: давайте больше не будем воровать, хоть один год, чтобы увидить результат. Когда вся страна его увидит, станет понятно, что дело не в подзаконных актах, постановлениях. Вопрос лишь в одном, нужно иметь политическую волю - на таможни не воруем”, - сказал Бочкала.

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Ситуация усложняется и тем, что весь контрабандный рынок в Украине контролируется ограниченным количеством кланов.

“Мы изучали ситуацию по Черновицкой области, там таких кланов - 4. К сожалению, один из них представляет лидер фракции одной из политических сил, которая входит в коалицию. Приедете в Черновцы, вам там каждый скажет, что брат этого политика контрабандист”, - пояснил общественник.

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Глава Ривненской ячейки организации Сергей Микитюк считает, что ситуацию может решить лишь консессия - передача таможни в частную собственность.

“Ситуацию может решить лишь консессия. Государственно-частное сотрудничество принесет больше поступлений в бюджет страны. Передать можно на конкурсной основе - кто же будет лучше. С таким подходом наша страна будет процветать”, - сказал OBOZREVATEL Микитюк.