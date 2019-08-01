Не верят даже "фанаты Путина": в Крыму назвали верхом цинизма "прорыв" окупантов

В аннексированном Россией Крыму оккупанты заявили о полной модернизации полуострова в течении ближайших 5 лет, чем вызвали гнев у местных жителей.

Как сказано в материале "Крым.Реалии", несмотря на заявления российских "властей", крымчане не ощутили реального улучшения жизни.

"Пообщался сегодня с крымскими журналистами. Поговорили о реализованных в Крыму проектах "Единой России". Почти три тысячи за пять лет! Это настоящий крымский прорыв! Проекты разноплановые – от самых крупных, таких как строительство Крымского моста, до самых, казалось бы, малозначимых, но, тем не менее, востребованных и вызывающих у людей только положительные эмоции. Это установка детских и спортивных площадок, благоустройство скверов и дворов", – рассказал спикер "парламента" Крыма Владимир Константинов.

Отмечается, что пророссийская активистка, одна из организаторов движения "АнтиНАТО", участница "крымской весны" Лариса Курашкина считает, что жители полуострова не ощутили на себе "крымского прорыва".

"Проекты руководства "Единой России" и их приближенных особ очень видны, но вот к жизни простых крымчан они никак не относятся. Это, можно сказать, прорыв для особых личностей при "Единой России", использующих свое высокое положение в своих личных целях. Для них – да. Пять лет назад они взахлеб вещали, что "у нас будет, как в Монако". Исполнили. Вещали-то о себе, как оказалось", – рассказала она.

Отмечается, что никакого прорыва не заметили и другие активисты полуострова, многие назвали такие слова "верхом цинизма".

Крым ТАСС

Крымский пророссийский активист Георгий Аксенов в комментарии изданию отметил, что проекты в рамках российской федеральной целевой программы, которые ставит себе в заслугу "крымская власть", выполнены не на должном уровне. Он отметил, что от реализации проектов "Единой России" улучшения уровня жизни крымчан не произошло.

"О реализованных проектах в количестве трех тысяч – не верю. Построенные детские сады ставить себе в заслугу не надо – власть для того и существует, чтобы строить, благоустраивать и развивать вверенную ей территорию. В заслугу можно ставить улучшение жизни крымчан, но тут круглый ноль. Ах да, забыл сказать об уничтожении симферопольского молокозавода и не только его", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист Виталий Портников заявил, что проблема с отсутствием воды в аннексированном Крыму, которую не спешат решать оккупационные власти полуострова, может привести к массовой засухе и гибели всего сельского хозяйства.

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