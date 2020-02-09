Портников сказал, что разозлило Путина после встречи с Лукашенко

Журналист Виталий Портников считает, что встреча президента Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина подтвердила, что Москва будет оказывать дальнейшее давление на Минск.

Об этом он написал в своем телеграм-канале. Он также подчеркнул, что Путин и Лукашенко не договорились вообще ни о чем – ни об углублении интеграции, ни о решении вопросов цены на российские энергоносители.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждал, что намеченные на 7 февраля переговоры с российским президентом Владимиром Путиным – это "момент истины" в интеграционных и энергетических вопросах. Встреча российского и белорусского лидера продолжалась восемь часов, участники переговоров успели даже сыграть в хоккей. Но никакого "момента истины" мы не увидели... Президент Беларуси покинул Россию без каких-либо заявлений, не стал разговаривать с журналистами и президент России", – отметил Портников.

Он отметил, что формула, предложена Россией, совершенно прозрачна и не сильно отличается от предложений, которые Путин делает руководителям других бывших советских республик.

Лукашенко и Путин

"Помощь (или в украинском случае прекращение войны) в обмен на отказ от суверенитета. Лукашенко об этом и слышать не хочет – а Путин не хочет продолжать поставки нефти по устраивающим белорусского президента ценам", – сказано в материале.

Он также считает, что на Лукашенко будут продолжать оказывать давление, а он будет предпринимать любые шаги, чтобы отбиться и сохранить свою власть.

"Самый неожиданный и раздраживший Москву шаг – это приглашение, которое было отправлено государственному секретарю США Майку Помпео, не так давно посетившему Минск и заявившего о поддержке белорусского суверенитета и готовности развивать экономические отношения. Даже в Кремле было ясно, что после встречи с Помпео Лукашенко вряд ли приедет подписывать капитуляцию. Поэтому то, что для Лукашенко было "моментом истины", для Путина оказалось скучным ритуалом. Даже в игре в хоккей было больше содержания, чем в президентских переговорах", – прояснил Портников.

По его словам, встреча двух лидеров многое показала, в частности есть хороший знак и для Украины.

"Провал российско-белорусской интеграции может привести не только к тому, что Беларусь сейчас сохранится как государство, но и к тому, что в будущем она сможет стать демократической европейской страной и стремиться к интеграции в ЕС также, как к этому стремится Украина. Да, очевидно, что это не в путинских интересах. Зато в украинских", – заключил журналист.

Ранее OBOZREVATEL писал, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в России обиделись на его встречу с госсекретарем США Майком Помпео в Минске. В частности, россияне считают, что ему удалось достичь большего сотрудничества с американцами, нежели им.

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