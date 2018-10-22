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МирСпорт

/Новости экономики

''Не в ближайшие 20 лет'': у Путина признали провал отказа от доллара

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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в течение 20 лет Россия не сможет использовать при торговых расчетах с европейскими странами рубль.

По его словам, планы по дедолларизации российской экономики - спекулятивны, сообщает "Газета.ру".

В качестве примера Кудрин привел Европу, у которой РФ покупает материалы, оборудование и товары. Европейские страны будут торговать с Россией только за доллары и евро в то время как экспорт из РФ ограничен.

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Глава Счетной палаты акцентировал внимание на том, что это накладывает ограничения на расчеты в национальных валютах.

"Поэтому в обозримый период, ближайшие лет 20, нужно понимать, что большая часть нашей торговли будет осуществляться за мировую конвертируемую валюту", – резюмировал Кудрин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава одного из крупнейших российских банков ВТБ Андрей Костин заявил о необходимости отказа от доллара ускоренными темпами. По его словам, план по дедолларизации состоит из четырех направлений. Первое – это ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты – это может быть евро, юань или рубль.

Место
Россия
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Посол РФ в Белоруссии заявил, что нападение на Беларусь будет рассматриваться, как нападение на Россию, а насморк у Лукашенко будет рассматриваться, как геморрой у Путина.
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
У Хуйла провал везде и во всем
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
лилипут террорист Росия БАНКРОТ-эксперты! Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
Кожедуб Руслан, Свiдоме бидло, ты отдай земли, которые на халяву достались...или Украина их завоевывала?
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