''Не в ближайшие 20 лет'': у Путина признали провал отказа от доллара

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в течение 20 лет Россия не сможет использовать при торговых расчетах с европейскими странами рубль.

По его словам, планы по дедолларизации российской экономики - спекулятивны, сообщает "Газета.ру".

В качестве примера Кудрин привел Европу, у которой РФ покупает материалы, оборудование и товары. Европейские страны будут торговать с Россией только за доллары и евро в то время как экспорт из РФ ограничен.

Глава Счетной палаты акцентировал внимание на том, что это накладывает ограничения на расчеты в национальных валютах.

"Поэтому в обозримый период, ближайшие лет 20, нужно понимать, что большая часть нашей торговли будет осуществляться за мировую конвертируемую валюту", – резюмировал Кудрин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава одного из крупнейших российских банков ВТБ Андрей Костин заявил о необходимости отказа от доллара ускоренными темпами. По его словам, план по дедолларизации состоит из четырех направлений. Первое – это ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты – это может быть евро, юань или рубль.