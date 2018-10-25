Украинцам пообещали компенсацию коммуналки без субсидии: в чем суть

Украинское правительство компенсирует все расходы на коммунальные услуги тем семьям, которые не успели оформить субсидию до начала отопительного сезона.

Как сообщает пресс-служба Минсоцполитики, компенсация полагается, даже если документы будут поданы в ноябре или декабре.

"Независимо от вида отопления - централизованное теплоснабжение, индивидуальное газовое или электрическое отопление - в случае поступления заявления о назначении субсидии, к примеру в декабре, безвозвратная помощь правительства будет назначена с начала отопительного сезона", - пояснили в ведомстве.

Таким образом государство возместит коммунальные расходы семьи за два месяца, поскольку такая норма прописана в постановлении Кабинета министров.

Для получения государственной помощи в оплате жилищно-коммунальных услуг необходимо заполнить только заявление и декларацию о доходах. Никаких других документов не требуется.

Готовые документы можно:

• самостоятельно подать в местные управления труда и социальной политики, сельских и поселковых советов;

• направить заказным письмом в органы социальной защиты населения по месту жительства.

• отправить через интернет (заполнить заявление и декларацию можно на сайте subsidii.mlsp.gov.ua)

Как сообщалOBOZREVATEL, ранее в Министерстве социальной политики пояснили, что украинцы имеют право оформить субсидию, учитывая доходы не всех прописанных, а только фактически проживающих.