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МирСпорт

/Новости экономики

Выборы в Раду могут сорвать: в ЦИК сделали сенсационное заявление

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В Украине внеочередные парламентские выборы не смогут провести в назначенный строк по нынешней системе госзакупок.

Как заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук на брифинге в Киеве, Центральная избирательная комиссия не успеет подготовиться к ним, передает "Интерфакс-Украина".

"По действующей – нет", - сказала она.

Глава ЦИК также отметила, что заявление замминистра экономического развития и торговли Максима Нефьодова об избирательных закупках не отвечает действительности.

"Несмотря на те примеры, которые приводил нам Максим Нефьодов, сравнивая закупки для избирательного процесса и для цирков, которые путешествуют по Украине, - это не одно и то же", - сказала она.

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По ее словам, действующие нормы не позволяют осуществить все закупки, особенно в двухмесячный период кампании.

Выборы в Раду

Выборы в Раду

"Я ожидаю и от президента Украины, Верховной Рады, Кабинета министров немедленного принятия соответствующих решений, которые позволят провести внеочередные выборы депутатов 21 июля 2019 года в соответствии с законами Украины", - констатировала она.

Среди прочего Слипачук отметила, что есть несколько вопросов, которые касаются избирательного процесса, а именно устарелость некоторых норм и несоответствие норм закона "О выборах народных депутатов", которые действуют сегодня.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и о назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

Позже Зеленский провел консультации с парламентскими фракциями по роспуску Рады, о котором он заявил во время своей инаугурации.

22 мая Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект президента Зеленского об изменении системы выборов народных депутатов.

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Тема
внеочередные выборы в Раду
Место
Украина
Теги
выборы УкраинаЦИК
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Перепил Недо
Перепил Недо
Какой президент(клоун)-такой и ЦИК (цирк). В киеве аншлаг-кино и немцы,война и колёса-зеко манда в угаре.
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Гулак Юрий
Гулак Юрий
Важливо , щоб по закону , а не по президенту , яким би не було його прізвище !
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Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
)))))"...сравнивая закупки для избирательного процесса и для цирков, которые путешествуют по Украине..." Бля! Вся нынешняя уСраЙина - цирк!)))
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