"Не удовлетворяет": США внезапно жестко раскритиковали Украину

США внесли Украину в список из 67 стран, которые не удовлетворяют требованиям минимальной фискальной прозрачности.

Об этом свидетельствует ежегодный отчет Государственного департамента США, передает Лига.net. В документе проанализирована работа 140 правительств, которым США оказывали финансовую помощь с 1 января по 31 декабря 2018 года.

Таким образом, 67 правительств не удовлетворяют требованиям минимальной прозрачности. Среди них и Украина.

"Ежегодные обзоры прозрачности в бюджетно-налоговой сфере правительств, получающих помощь США, помогают обеспечить правильное использование средств налогоплательщиков США и предоставляют возможность для диалога с правительствами о важности прозрачности в бюджетно-налоговой сфере", – говорится в отчете.

Среди позитивных изменений в Украине в отчете отмечают доступность информации о бюджете и долговых обязательствах. В бюджетных документах отражены основные запланированные расходы и потоки доходов. Правительство отчитывается в "разумное время" и объявило о переходе на международные стандарты бухгалтерского учета для бюджета, однако еще не завершило этот процесс.

США раскритиковали Украину thekievtimes.ua

В Госдепартаменте США считают, что фискальную прозрачность Украины можно улучшить, если детализировать в госбюджете отчисления госпредприятиям и суммы, полученные от госкомпаний; обеспечить аудит и контроль за всеми внебюджетными счетами; внедрить международные стандарты бухучета; вести изменения и обеспечить соблюдение закона при заключении договоров и выдаче лицензий на добычу природных ресурсов, чтобы исключить коррупцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, президента Украины Владимира Зеленского попросили в качестве национальной валюты заменить гривню на доллар США.

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