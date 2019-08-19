Главная Новости
Мова Язык
Мир Спорт

/ Новости экономики

"Не удовлетворяет": США внезапно жестко раскритиковали Украину

3.1т Читать материал на украинском

США внесли Украину в список из 67 стран, которые не удовлетворяют требованиям минимальной фискальной прозрачности.

Об этом свидетельствует ежегодный отчет Государственного департамента США, передает Лига.net. В документе проанализирована работа 140 правительств, которым США оказывали финансовую помощь с 1 января по 31 декабря 2018 года.

Таким образом, 67 правительств не удовлетворяют требованиям минимальной прозрачности. Среди них и Украина.

"Ежегодные обзоры прозрачности в бюджетно-налоговой сфере правительств, получающих помощь США, помогают обеспечить правильное использование средств налогоплательщиков США и предоставляют возможность для диалога с правительствами о важности прозрачности в бюджетно-налоговой сфере", – говорится в отчете.

Новости
Россия разразилась публичными угрозами в сторону США: что случилось

Среди позитивных изменений в Украине в отчете отмечают доступность информации о бюджете и долговых обязательствах. В бюджетных документах отражены основные запланированные расходы и потоки доходов. Правительство отчитывается в "разумное время" и объявило о переходе на международные стандарты бухгалтерского учета для бюджета, однако еще не завершило этот процесс.

США раскритиковали Украину

США раскритиковали Украину

thekievtimes.ua

В Госдепартаменте США считают, что фискальную прозрачность Украины можно улучшить, если детализировать в госбюджете отчисления госпредприятиям и суммы, полученные от госкомпаний; обеспечить аудит и контроль за всеми внебюджетными счетами; внедрить международные стандарты бухучета; вести изменения и обеспечить соблюдение закона при заключении договоров и выдаче лицензий на добычу природных ресурсов, чтобы исключить коррупцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, президента Украины Владимира Зеленского попросили в качестве национальной валюты заменить гривню на доллар США.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Место
США
Тег
налоги
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
3
6
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Что ответила украина? хотя что она может ответить? молча сглотнула
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Эх...слава богу что я не украинец)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Ну еще бы. Вливают вливают бабло в окраину, а толку совершенно никакого.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...