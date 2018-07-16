"Не у Боженьки просим": в Крыму оккупанты пошли на кардинальные меры из-за засухи

В аннексированном Россией Крыму ликвидировать последствия катастрофичной засухи хотят с помощью очищенных канализационных стоков для орошения сельскохозяйственных угодий.

Как сообщил "Крым.Реалии" "и.о. директора" Института сельского хозяйства Владимир Паштецкий, такую возможность изучают на данный момент.

"Количество, которого может хватить на 30-40 тыс. га капельного орошения. И тогда мы бы решили вопрос и овощного производства, и развития садоводства, и виноградарства. Появилась бы вода, которую мы не у Боженьки просим, а сами можем после себя, очистив ее, дать на поля... Вода полностью пригодна для полива. Если прямо говорить, что если бы она была не сточная, то и для питья пригодна, потому что в пределах 200-300 г минерализации – это норма и питьевой воды", – заявил Паштецкий.

Отмечается, что метод разработали в Сибири: специальное оборудование, по словам ученых, очищает канализационные стоки и делает их пригодными для полива.

При этом, специалист Всемирного центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию Сергей Гапон заявил, что очищенные канализационные стоки использовать для полива не рекомендуется.

"Поля просто будут получать огромное количество органики ненужной, и, следовательно, процессы будут идти в разных неконтролируемых направлениях", – пояснил он.

Накануне OBOZREVATEL детально описал, какая катастрофа назревает в Крыму из-за засухи.