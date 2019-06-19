"Не торговая марка": суд ЕС лишил Adidas "трех полосок"

Суд Европейского Союза постановил, что торговая марка немецкого производителя спортивных товаров Adidas, состоящая из трех параллельных полос, является недействительной.

"Adidas не доказал, что эта марка приобрела на всей территории ЕС отличительный характер", – сообщает "Европейская правда".

Таким образом, европейский суд поддержал решение Ведомства по интеллектуальной собственности, которым оно аннулировало решение одобрить марку знака, поскольку она была лишена какого-либо отличительного характера.

В частности, в 2016 году соответствующий орган отменил свое решение после заявления бельгийской компании Shoe Branding, которая хотела наносить на свою продукцию две параллельные полоски. Однако Adidas выступил против этого из-за сходства с символикой его товаров.

При этом немецкая компания все еще может подать апелляцию в Суд ЕС.

Торговую марка Adidas, состоящую из трех параллельных полос, признали недействительной

Напомним, в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц выявили факты незаконной работы немецких компаний Adidas AG и Puma SE на территории оккупированного полуострова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ведомстве также отмечают, что в Крыму в обход санкций продолжают работать ряд известных мировых автомобильных брендов.

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