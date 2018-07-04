Как выбить долги по зарплате: украинцам дали советы

В случае возникновения задолженности по заработной плате всегда стоит попытаться найти консенсус с работодателем перед тем, как обращаться в суд.

Об этом в эфире ObozTV заявил адвокат Татьяна Лежух-Вовк.

"Я всегда за коммуникацию. Можно подойти к работодателю и объяснить, какие последствия может иметь этот конфликт для всех. Если это не срабатывает, Минюст ввел инициативу размещения на своем сайте реестра должников по зарплате. Но момент в том, что там крупнейшие должники и что касается сравнения алиментов и невыплаты зарплат, то мы не можем здесь поставить знак равенства", - отметила она.

По словам юриста, применить к директору предприятия-должник такие же методы, как к неплательщику алиментов не получится.

"Мы не можем ему ограничить выезд заграницу, не можем ограничить управление транспортным средством. По сути, мы можем обратиться в службу по делам труда, чтобы проверили предприятие. Придет инспектор и выдаст предписание, когда это должно быть устранено", - подчеркнула Лежух-Вовк.

При этом такая ситуация позитивна для государства, а для человека, которому не выплачивают зарплату, мало чем полезна. Поэтому адвокат советует все-таки обращаться в суд.

Кроме того, подобные проблемы могут возникнуть, если человек получает зарплату в "конверте".

"С юридической точки зрения, никто ничего никому не должен. Как показывает практика, только переговоры в формате "я буду жаловаться в один орган, второй" могут принести какой-то результат. Я в таком случае, если нет возможности официального оформления, рекомендовала хотя бы оформить гражданско-правовой договор, чтобы как-то зафиксировать трудовые отношения", - констатировала адвокат.

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