"Не стойте в очередях": в Туркменистане полиция устроила охоту на людей у банкоматов

В Лебапской области Туркменистана полиция начала задерживать людей, которые стоят в длинных очередях у банкоматов и пытаются получить деньги в условиях нехватки наличных.

Как сказано в материале "Радио Свобода", задержанных освобождают после допросов, требуя от них не стоять больше в очередях.

Кроме того местные государственные учреждения и другие организации проводят собрания с работниками, во время которых тоже требуют не создавать очереди у банкоматов.

Очереди к банкоматам azattyq.org

Сообщения о задержаниях начали поступать после того, как 19 августа президент Гурбангулы Бердымухамедов публично раскритиковал людей, стоящих в очередях, и объявил выговор председателю Центробанка Мердану Аннадурдыеву "за ослабление контроля над работой банкоматов".

В Туркменистане зарплаты госслужащих, пенсии, пособия, стипендии, а также заработок фермеров начисляются на банковские карточки. Для граждан Туркменистана установлен лимит на обналичивание — до 200 манатов (57 долларов США) в день. Людям нередко приходится проводить ночи в длинных очередях перед банкоматами, чтобы получить деньги, поскольку они быстро заканчиваются.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Туркменистан собирается купить всю линейку российских представительских автомобилей Aurus.

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