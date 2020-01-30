"Не сравнивайте с Россией": Гетманцев объяснил скандальный закон для бизнеса

Глава налогово-финансового комитета Верховной Рады, народный депутат от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев заявил, что нововведения законопроекта №1210 относительно контролируемых иностранных компаний не будут касаться бизнес-активов.

"В нашем случае логика нововведений №1210 вообще не касается бизнес-активов. КИК – это о компаниях, которые не ведут деятельности, но получают пассивный доход. Проценты, аренда, роялти", – сообщил Гетманцев в интервью liga.net.

При этом глава налогово-финансового комитета Верховной Рады отказался признавать, что нормы закона напоминают похожие нововведения из российской практики начала нулевых.

"Считаю, нас не стоит сравнивать с Российской Федерацией. Их опыт важен для нас, но если в России стояла задача сконцентрировать бизнес-активы внутри страны, изолированной от остального мира, то мы хотим быть максимально открытыми", – резюмировал Гетманцев.

Нововведения законопроекта №1210 относительно контролируемых иностранных компаний не будут касаться бизнес-активов

Как сообщал OBOZREVATEL, монобольшинство Верховной Рады приняло скандальный закон №1210 о совершенствовании администрирования налогов.

Летом 2019 года против него протестовали бизнесмены, но даже в смягченном виде он не устраивает многих. "Компромиссные" правки предприниматели называют полумерами, а сам документ – "налоговым террором".

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