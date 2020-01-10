Удар по активам и запрет вьезда: Британия приготовила новую подлость для России

Великобритания готовится к запуску собственного санкционного режима, который будет независим от Европейского Союза.

Под первую волну ограничительных мер могут подпасть граждане России, Ливии, Северной Кореи, а также Саудовской Аравии. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники Financial Times.

Планируется, что Британия объявит о собственном санкционном механизме уже в феврале, после выхода из ЕС.

Таким образом, Лондон получит возможность действовать в этой сфере более быстро и решительно, не согласовывая свои санкционные меры с 27 другими странами Европейского Союза.

При этом министр иностранных дел Британии Доминик Рааб планирует применить при введении ограничительных мер положение национального законодательства, названное по имени юриста Сергея Магнитского.

Соответствующее положение позволяет блокировать активы и запрещать въезд в страну гражданам, причастным к нарушениям прав человека.

Великобритания готовится к запуску собственного санкционного режима, который будет независим от Европейского Союза

Напомним, что 29 декабря 2018 года вступило в силу решение Евросоюза о продлении экономических санкций против России.

Ограничительные меры против России направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферы, связанные с производством товаров двойного назначения.

Также против России действуют такие санкции:

ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для пяти основных государственных финансовых институтов и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;

запрет на экспорт и импорт оружия;

запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;

ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

Как сообщал OBOZREVATEL:

4 сентября Комитет постоянных представителей стран Европейского Союза согласовал решение о продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц в РФ за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

19 декабря Европейский Союз продлил на шесть месяцев экономические санкции в отношении Российской Федерации.

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