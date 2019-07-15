Не остановить: в Германии признали неизбежность газопровода Путина

Российский газопровод "Северный поток-2" — самый экологический и выгодный способ поставок природного газа в Европу, поэтому Евросоюз не сможет остановить реализацию проекта.

Об этом сообщил бывший министр ведомства канцлера Германии Рональд Пофалла, передает Lenta.ru. "Если до 2038 года мы откажемся от угля, то "Северный поток-2" просто необходим, поскольку в этом случае нам понадобятся другие энергоносители. И в расчет принимается только газ", — заявил он.

По словам Пофаллы, Европе в ближайшее время понадобятся дополнительные объемы газа, поставка которого будет возможна за счет российского проекта.

Он подчеркнул, что, несмотря на попытки европейских стран помешать строительству газопровода, оно будет завершено, а все помехи в реализации проекта лишь увеличат расходы на строительство и эксплуатацию. Бывший министр добавил, что ЕС может задуматься над отменой антироссийских санкций, если Москва пойдет навстречу Европе и Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе в обход транзитных стран (в том числе Украины). Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Москва рассчитывает запустить газопровод до конца 2019 года.

Ранее стало известно, что российский газопровод могут не достроить до конца 2019-го из-за мощной позиции США против завершения проекта.

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