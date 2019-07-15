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Не остановить: в Германии признали неизбежность газопровода Путина

5.7т Читать материал на украинском

Российский газопровод "Северный поток-2" — самый экологический и выгодный способ поставок природного газа в Европу, поэтому Евросоюз не сможет остановить реализацию проекта.

Об этом сообщил бывший министр ведомства канцлера Германии Рональд Пофалла, передает Lenta.ru. "Если до 2038 года мы откажемся от угля, то "Северный поток-2" просто необходим, поскольку в этом случае нам понадобятся другие энергоносители. И в расчет принимается только газ", — заявил он.

По словам Пофаллы, Европе в ближайшее время понадобятся дополнительные объемы газа, поставка которого будет возможна за счет российского проекта.

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Он подчеркнул, что, несмотря на попытки европейских стран помешать строительству газопровода, оно будет завершено, а все помехи в реализации проекта лишь увеличат расходы на строительство и эксплуатацию. Бывший министр добавил, что ЕС может задуматься над отменой антироссийских санкций, если Москва пойдет навстречу Европе и Украине.

Не остановить: в Германии признали неизбежность газопровода Путина

Как сообщал OBOZREVATEL, "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе в обход транзитных стран (в том числе Украины). Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Москва рассчитывает запустить газопровод до конца 2019 года.

Ранее стало известно, что российский газопровод могут не достроить до конца 2019-го из-за мощной позиции США против завершения проекта.

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Тема
Северный поток-2
Место
Германия
Теги
Северный поток - 2 Россия
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Семёнов Алексей
Семёнов Алексей
Как бальзам на душу)))
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
на укропуканы надо стяжки ставить! и попрочнее, потому как ежели взорвется, то пол Европы забрызгает!
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Питон Каа
Питон Каа
Будет и Северный поток - 3, а может быть и 4. Потребление Европой газа будет только расти.
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