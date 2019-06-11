"Не смешите Искандеры": сеть высмеяла пикет в России из-за санкций

В России около трех десятков сотрудников автомобильного завода ГАЗ, принадлежащего миллиардеру Олегу Дерипаске, вышли на пикет против американских санкций.

Рабочий совет группы ГАЗ митинговал в центре Москвы напротив здания посольства США. Пикет россиян из-за санкций высмеяли пользователи сети.

"Да ладно, ребят. Не смешите Искандеры. Больше санкций – крепче родина", – иронизирует в Twitter блогер Денис Казанский.

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"А к Кремлю не пришли", – отметила EffaCat‏.

"Они просят отменить старые, т.к. они слабенькие, и выдать новые посильнее. Тогда сразу без раскачки рывок! Ведь санкции полезны, и чем они сильнее, тем полезнее", – пишет NedovolnyKot.

"Ну вот и пусть идут к Искандерам, которые санкций не боятся", – резюмировал ppk.

BBC

BBC

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2018 года Министерство финансов США представило Конгрессу США "кремлевский доклад", в который внесены 210 имен – 114 крупных чиновников РФ и руководителей государственных российских компаний, а также 96 олигархов.

В апреле США внесли в санкционный список семь российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников, а также 14 компаний. В частности, под санкции попали: Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Андрей Скоч, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг и другие.

Министерство финансов Соединенных Штатов уведомило конгресс о намерении завершить действие санкций против российских компаний En+, Rusal и "Евросибэнерго", президентом которых являлся Дерипаска, поскольку они пошли на существенную реструктуризацию и изменения в корпоративном управлении.

17 января 2019 года Министерство финансов США дало компаниям Дерипаски отсрочку от вступления американских санкций в силу.

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