Не самые бедные в Европе: зарплаты в Украине достигли исторического максимума

Украина достигла нового исторического максимума по размеру среднемесячной долларовой заработной платы.

В частности, средняя зарплата в третьем квартале 2019 года составила 428 долларов. Об этом сообщил в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

Предыдущий максимум был в четвертом квартале 2013 года, когда среднемесячная зарплата составила 412 долларов.

Таким образом, Украина оставила последнее место в Европе по размеру средней зарплаты.

"Государственная служба статистики Молдовы обнародовала данные по средней зарплате в третьем квартале 2019 года, она составила 7385 лея (416 долларов). В Украине средняя зарплата в третьем квартале 2019 составила 428 долларов, что позволило Украине впервые за 5,5 лет обойти Молдову по размеру средней зарплаты", – подчеркнул Компаниец.

Украине впервые за 5,5 лет удалось обойти Молдову по размеру средней зарплаты

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства разработало несколько сценариев роста зарплат в Украине – базовый и оптимистический. Если в базовом прогнозе на 2022 заложена средняя зарплата в размере 16 047 гривен, то в оптимистическом может быть от 16 до 18 000 грн. Об этом сообщил глава министерства Тимофей Милованов в эфире ObozTV.

В базовом прогнозе Минэкономики заложены такие размеры средней зарплаты в Украине на следующие три года:

12497 гривен в 2020 году;

14187 гривен в 2021 году;

16047 гривен в 2022 году.

По данным Госстата, средняя заработная плата в сентябре 2019 составила 10687 грн.

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