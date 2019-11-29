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30 ноября • обновлено в 11:15
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Не самые бедные в Европе: зарплаты в Украине достигли исторического максимума

13.4т
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Украина достигла нового исторического максимума по размеру среднемесячной долларовой заработной платы.

В частности, средняя зарплата в третьем квартале 2019 года составила 428 долларов. Об этом сообщил в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

Предыдущий максимум был в четвертом квартале 2013 года, когда среднемесячная зарплата составила 412 долларов.

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Таким образом, Украина оставила последнее место в Европе по размеру средней зарплаты.

"Государственная служба статистики Молдовы обнародовала данные по средней зарплате в третьем квартале 2019 года, она составила 7385 лея (416 долларов). В Украине средняя зарплата в третьем квартале 2019 составила 428 долларов, что позволило Украине впервые за 5,5 лет обойти Молдову по размеру средней зарплаты", – подчеркнул Компаниец.

Украине впервые за 5,5 лет удалось обойти Молдову по размеру средней зарплаты

Украине впервые за 5,5 лет удалось обойти Молдову по размеру средней зарплаты

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства разработало несколько сценариев роста зарплат в Украине – базовый и оптимистический. Если в базовом прогнозе на 2022 заложена средняя зарплата в размере 16 047 гривен, то в оптимистическом может быть от 16 до 18 000 грн. Об этом сообщил глава министерства Тимофей Милованов в эфире ObozTV.

В базовом прогнозе Минэкономики заложены такие размеры средней зарплаты в Украине на следующие три года:

  • 12497 гривен в 2020 году;

  • 14187 гривен в 2021 году;

  • 16047 гривен в 2022 году.

По данным Госстата, средняя заработная плата в сентябре 2019 составила 10687 грн.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Зарплаты в Украине
Место
Украина
Тег
зарплата
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Комментарии
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Вот это перемога. Рукалицо.
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Громозека Иван
Громозека Иван
Обойти Молдову это конечно сильно!
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
завести в країну КУЧУ БАБЛА І ТИМ САМИМ ОПУСТИТИ КУРС ДОЛАРА І ТИМ САМИм КУРСОМ ДОЛАРА ПІДНЯЛАИ ЗП УКРАЇНЦІВ ЦЕ ПРАВО СМІШНО . ХАЙ ЗЄ ВИРОДИТЬ КОРУПЦІЮ В ПЕРШУ ЧЕРГУ В сг ПІДНІМЕ ЕКОНОМІКУ ІТІЛЬКИ ТОДІ КУРС ГРИВНІ НОМІНАЛЬНО СПРАВЕДЛИВИЙ БУДЕ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО БАКСА А ТАК ПРОСТИЙ ПШИК
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